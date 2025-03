Vendu comme « le jeu le plus ambitieux jamais fait » par Bethesda, Starfield n'a pas convaincu son monde. Pourquoi une telle déception ? On a un nouvel élément de réponse.

Bethesda continue d'entretenir de grands espoirs autour de Starfield, avec a priori une feuille de route très chargée et la sortie d'un nouveau DLC par an. Après le décevant Shattered Space, le prochain portant le nom de code « Starborn » pourrait d'ailleurs bientôt se montrer. Sauf que le cœur des joueurs ne semble pas y être, après des titres légendaires comme Morrowind, Oblivion ou Skyrim. Un ancien développeur du jeu partage son opinion sur la raison d'une réception aussi froide autour de la dernière licence spatiale de Bethesda.

Problème de manque d'étoiles dans les yeux pour un ex-développeur de Starfield

Malgré le plus gros lancement jamais enregistré par Bethesda, avec 6 millions de joueurs en un jour (probablement en grande partie grâce au Xbox Game Pass), Starfield n'a pas su garder ses explorateurs bien longtemps. La faute notamment à de nombreuses fonctionnalités manquantes à la sortie, et une exploration de la galaxie jugée « creuse » par de nombreux joueurs. Lors de la Game Developer Conference de 2025, PC Gamer a pu recueillir l'avis de Nate Purkeypile, ancien développeur de Starfield ou encore Skyrim et Fallout 3, sur les raisons d'une réception globalement assez froide de la part de la communauté.

Selon lui, le dernier jeu de Bethesda a grandement déçu les fans du studio en raison d'un important manque de liberté accordé aux développeurs. « Sur Skyrim, nous étions libres de créer des choses à partir de projets annexes. Les loups-garous ou Blackreach n'étaient par exemple pas du tout prévus à la base. Beaucoup de choses aujourd'hui iconiques du jeu sont le résultat de la passion des développeurs et de la liberté de faire mûrir de tels projets ». L'ancien développeur confiait ainsi à PC Gamer que, pour le développement de Starfield, les équipes devaient respecter un cahier des charges strict établi par la direction.

Un jeu aux proportions trop galactiques pour son propre bien ?

Nate Purkeypile regrette également le fait que Bethesda ait trop grandi, au point de devenir une énorme machine offrant peu de marge de manœuvre. « J'aimais beaucoup plus travailler avec des équipes de 60 à 110 personnes sur Skyrim et Fallout 3 que quand le studio n'a cessé de grossir. Les folies qu'on pouvait se permettre sur Skyrim risquaient de vous causer de gros problèmes sur Starfield, car tout a maintenant un coût. Ce que je peux comprendre, car on ne peut pas laisser 500 personnes faire n'importe quoi, ce serait le chaos. Mais c'est aussi moins intéressant de travailler sur d'aussi gros projets ».

À la lumière de ces révélations autour du développement de Starfield, doit-on donc s'inquiéter quant au très attendu The Elder Scrolls 6 ou à un pour l'instant hypothétique Fallout 5 ? Il faudra malheureusement faire a priori preuve de beaucoup de patience pour le découvrir.

Source : PC Gamer