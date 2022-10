C'est lors d'une récente vidéo sous forme de questions/réponses que Bethesda nous a offert des informations supplémentaires sur le très attendu Starfield. Car il faut bien admettre que pour l'heure le jeu est est assez discret et on ne sait pas trop à quoi s'attendre avec celui-ci.

Todd Howard fait du teasing sur Starfield

En vrac voilà ce que l'on apprendre de croustillant :

Le jeu devrait donc posséder plus de 250 000 lignes de dialogues soit deux fois plus que Fallout 4 à titre de comparaison même si il ne s'agit pas du même type de jeu et que l'univers de Starfield est beaucoup (beaucoup) plus vaste. Le système de dialogue est classique pour un jeu de Bethesda et reprend les codes d'un Fallout ou d'un Skyrim. Le joueur ne devrait donc pas être perdu à ce niveau comme c'est parfois le cas avec un système de dialogue plus complexe.

Pour ce qui est du voyage spatial, l'un des éléments essentiels du nouveau titre de Bethesda, on peut apprendre que notre vaisseau fonctionne avec du carburant que vous pouvez modifier pour voyager plus loin. On ne sait pas encore si il sera possible de tomber en panne de carburant cependant.

Pour notre personnage, Todd Howard explique que les traits dans Starfield ont aussi des effets négatifs, qui peuvent être éliminés par des quêtes précises. Bref à part pour les lignes de dialogues très nombreuses pour l'instant il ne semble pas y avoir de grosses mécaniques très surprenantes. On se doute que les informations arriveront très progressivement. De plus, Bethesda souhaite aussi peut être éviter un effet Cyberpunk 2077 avec une large attente et une déception pour les joueurs lors de la sortie.

Pour mémoire, Starfield est prévu pour 2023 sur PC et Xbox Series.