Starfield et son premier DLC Shattered Space devaient être un gros morceau du Xbox Games Showcase à venir, mais sa date de sortie et une partie de son synopsis se sont précisés avant l'heure.

Jusqu'à présent, nous savions seulement que la toute première extension de Starfield arriverait cet automne. Nous n'avions de plus aucune idée de son histoire ou de ses enjeux. Cela a toutefois changé suite à un trailer récemment diffusé par Bethesda.

La fusée Starfield relance ses moteurs en vue du DLC

Après de long mois seulement occupés par divers correctifs, Starfield passe enfin à la vitesse supérieure. Todd Howard l'avait promis, et cela s'est cette fois vérifié avec l'énorme patch attendu courant mai. Celui-ci ajoutera notamment enfin de nombreux éléments désespérément demandés par les joueurs comme un mode Performances sur Xbox Series ou encore des véhicules terrestres. Le nouveau jeu de Bethesda semble être sur le pas de tir pour recevoir son DLC, annoncé pour l'heure dans le courant de l'automne.

Mais l'annonce du Xbox Games Showcase pour le 9 juin a été l'occasion selon certains rapports d'en préciser la date de sortie avant l'heure. D'après le bien informé Tom Warren chez The Verge, la première extension de Starfield, baptisée Shattered Space arrivera en septembre. Soit plus ou moins un an après la sortie du jeu originale. Et la vidéo mettant en avant le fameux patch de mai aurait vendu la mèche quant à ce que Bethesda nous a préparé pour cette nouvelle aventure intergalactique.

La boucle serpentine est bouclée

S'il faudra attendre la conférence de Xbox le 9 juin pour voir cela plus en détail, nous savons au moins que la première extension de Starfield va se concentrer sur une faction en particulier. Dans le trailer ci-dessus, nous apercevons à un moment des lignes de code. En les examinant de plus près, nous pouvons voir un mot revenir plusieurs fois : Va'ruun. Shattered Space devrait donc explorer plus avant le mystère autour de cette faction religieuse vénérant le Grand Serpent.

Il faudra toutefois attendre le 9 juin pour en avoir le cœur net. Quoi qu'il en soit, rappelons que cette première extension de Starfield sera naturellement payante. Son prix n'est pas encore connu, ni sa durée de vie pour voir si le jeu en vaut la chandelle. Ces inconnues trouveront un début de réponse dans un petit mois.