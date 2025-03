Grâce à un visuel on ne peut plus officiel de la part de son studio Bethesda, l'annonce tant attendue autour du RPG spatial Starfield se confirme avant l'heure.

En parallèle du développement de l'extrêmement attendu The Elder Scrolls 6, Starfield continue son petit bonhomme de chemin parmi les étoiles. Après la sortie de l'assez décevant DLC Shattered Space, Bethesda envisage toujours aux dernières nouvelles de sortir une nouvelle extension chaque année, la prochaine portant a priori le nom de code Staborn. Entre-temps, un autre grand voyage attendrait le RPG spatial, qui se confirme avant l'heure.

Changement de pavillon confirmé pour bientôt sur Starfield

C'est désormais bien établi : la plupart des grosses productions de Xbox Games Studios arriveront tôt ou tard chez la concurrence, sur PS5 et/ou Nintendo Switch 2. Parmi les derniers gros titres se départissant de leur exclusivité console Xbox Series temporaire, nous avons Indiana Jones et le Cercle Ancien, ainsi que Forza Horizon 5. Après de nombreuses rumeurs d'un sort similaire pour Starfield, la chose se confirme avant une annonce en bonne et due forme via un visuel partagé par Bethesda.

L'utilisateur RandomlyRandom67 de ResetEra a en effet repéré, avant sa dépublication, l'ajout sur un récent élément du Creations Club pour Starfield de la plateforme « PlayStation ». Pour rappel, les Creations sont les mods spécifiquement mis en avant par Bethesda, permettant d'installer de telles choses ailleurs que sur PC (malgré des pratiques qui ont par le passé provoqué de vives polémiques). La Creation en question se nommait « Ship Decals » par ValleysEdge. Nous pouvions ainsi y voir, entre les logos PC et Xbox, le fameux logo de PlayStation.

Même si ladite Creation n'affiche désormais plus la branche gaming de Sony comme plateforme disponible, tout porte à croire que Starfield devrait bientôt s'arrimer au spatioport de la PS5. Phil Spencer, grand patron de Xbox, n'avait en tout cas pas caché sa volonté de porter même les plus grosses licences de la marque chez la concurrence. Cela pourrait également permettre au dernier titre de Bethesda de connaître un important regain de popularité, après un lancement en septembre 2023 qui n'a pas fait que des émules. Reste maintenant à voir quand Xbox annoncera cet exode spatial à venir prochainement pour Starfield sur PS5. Rendez-vous potentiellement au Summer Game Fest 2025 ? Les étoiles nous le diront.

Crédits : RandomlyRandom 67 sur ResetEra ; © Bethesda

Source : ResetEra