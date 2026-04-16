Trois ans après la sortie de Starfield sur PC et Xbox Series, l'histoire semble se répéter avec son portage sur PS5, qui souffre d'énormément de bugs et problèmes d'instabilité en tous genres. En attendant des réparations d'urgence de la part de Bethesda, il se pourrait que le studio planche sur une autre version de son RPG spatial, sur une plateforme aux capacités techniques bien en-dessous de celles de la console de Sony, ce qui n'augure clairement rien de bon au vu des circonstances récentes si la chose se vérifie...

Nouvelles coordonnées en vue pour le vaisseau Starfield en dépit des rapports d'avaries

Disponible depuis le 7 avril 2026 sur PS5, en supplément de la mise à jour Free Lanes et le second DLC Terran Armada, Starfield connaît un second lancement compliqué chez Sony, qu'il s'agisse de sa console de base ou de la plus puissante PS5 Pro. De nombreux joueurs ont rapporté de gros problèmes de performance et de crashes intempestifs, et la malédiction de Bethesda et sa propension à sortir des jeux notoirement bugués jusqu'à la moelle semble avoir réussi à les retrouver après ce nouveau saut dans l'hyperespace.

Alors que des correctifs de la version PS5 sont à l'étude pour sauver ce qui peut l'être, il semblerait que Bethesda envisage d'envoyer Starfield dans un autre système sur le papier encore plus dangereux que celui de Sony. Avant de recevoir une mise à jour, l'organisme de classification de Taïwan a en effet listé le RPG spatial sur Nintendo Switch 2. Le listing comporte toutefois une erreur, puisqu'il mentionne la sortie des versions PS5 et Switch 2 du jeu à la date du 15 avril 2026.

Généralement, l'organisme de classification taïwanais reste une source relativement fiable s'agissant des futures sorties de jeux. La mention d'une version Switch 2 de Starfield par celui-ci est donc un potentiel indice que Bethesda planche bien sur un portage de son RPG spatial sur la dernière console de Nintendo. Compte tenu du triste état de son portage sur PS5, une console aux capacités techniques pourtant similaires à celles d'une Xbox Series X, on peut légitimement se demander par quel miracle un portage sur Switch 2 est ne serait-ce qu'envisageable. Il faudra toutefois attendre une confirmation officielle de Bethesda pour savoir si la chose est bien à l'étude, où s'il s'agissait d'une fausse alerte.

Source : GameRating.org.tw