Starfield est un RPG spatial. Dans ce contexte difficile d'ignorer le voyage spatial de planète en planète. C'est une partie intégrante de l'immersion et du fun pour de nombreux joueurs, avides d'exploration dans l'inconnu. Toutefois il est bien possible que Bethesda puisse "cacher" une partie du voyage via des temps de chargements.

Voyage en temps réel ou temps de chargement ?

Le voyage spatial de Starfield intégrera t-il le voyage atmosphérique ? En tout cas l'utilisateur de Reddit DoradoPulido2 doute de cela, basant sa théorie sur des captures d'écran et des révélations de gameplay récentes. Voilà ce que l'on peut décortiquer et extraire de tout ceci.

Je vois toujours ce débat revenir sur le tapis, mais Bethesda a déjà révélé comment l'atterrissage sur une planète et le voyage entre les systèmes fonctionneront. Tout est dans la vidéo de révélation du gameplay. Le pilotage manuel de votre vaisseau ne se fait que dans l'espace orbital d'un système stellaire. À partir de là, vous pouvez combattre et aborder d'autres vaisseaux/stations, interagir avec les champs d'astéroïdes, etc. Ainsi que voler vers un astre, mais le voyage entre les systèmes stellaires et l'atterrissage sur les planètes seront gérés à l'ancienne, avec des écrans de chargement. Tout d'abord, vous sélectionnez un système sur la map galactique. celui-ci est limitée par la "portée de saut" de votre vaisseau. Ensuite, vous voyez le menu d'étude système (survey). À partir de là, vous pouvez voir l'ensemble du système sur la carte avec des détails.

Vous atterrissez ensuite via l'usage d'une cinématique qui semble également fonctionner comme un écran de chargement. De là, vous pouvez interagir avec votre vaisseau pendant qu'il atterrit sur la planète, utiliser ses stations de stockage ou d'artisanat, vous promener et explorer la planète à pied. Lorsque vous revenez au vaisseau pour décoller, il lancera un autre écran cinématique/chargement et vous ramènera au vol spatial orbital.

Nous n'aurions donc pas du tout la possibilité de rentrer manuellement dans l'atmosphère comme c'est le cas par exemple dans No Man's Sky ou encore Star Citizen.

Une théorie intéressante pour Starfield

Timer exact du voyage spatial pour corroborer la théorie sur le voyage atmosphérique.

Il s'agit là d'une théorie très intéressante qui risque bien de décevoir si elle s'avère véridique. Il est vrai qu'en regardant la vidéo de gameplay et les différents screenshots, cela semble assez plausible. Il pourrait s'agir d'une astuce technique de la part de Bethesda permettant de rendre le jeu moins gourmand. L'air de rien c'est pourtant une mécanique de gameplay très importante pour l'immersion de nombreux joueurs qui s'attendent forcément à ce qu'un studio de cette envergure puisse proposer ce que fait déjà No Man's Sky depuis de nombreuses années.