Les joueurs de Starfield ne savent pas trop sur quel pied danser aujourd'hui. D'après des fuites récentes, on vient à la fois d'apprendre une bonne... et une mauvaise nouvelle.

Pour les fans de Starfield, la journée est marquée par une bonne et une mauvaise nouvelle. Après le Nintendo Direct dédié aux jeux partenaires qui a été diffusé hier, deux informations ont fuité au sujet du jeu de Bethesda. La sortie prochaine du jeu sur une plateforme, d'abord. Mais malheureusement, le report d'une autre version qui aurait dû se frayer un chemin jusqu'à la conférence d'hier.

Starfield reporté, mais Starfield annoncé

Commençons par la mauvaise nouvelle. Durant le Nintendo Direct, Bethesda a en effet annoncé la sortie de plusieurs jeux sur la console de Nintendo. On a d'abord appris la parution de Fallout 4 Anniversary Edition sur Nintendo Switch, puis de The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered. Mais également la sortie de Indiana Jones et le Cercle Ancien pour le 12 mai prochain. Il y a un grand absent, évidemment, il s'agit de Starfield.

L'informateur Shinobi602 révèle sur le forum ResetEra que Starfield était initialement bien censé être présenté sur Switch durant la conférence d'hier. Mais Bethesda aurait repoussé sa sortie à une date indéterminée, si bien que Starfield pourrait bien ne jamais voir le jour sur Nintendo Switch 2. On en ignore les raisons et les détails précis.

La bande-annonce de gameplay originale de Starfield

Il y a cependant de quoi se consoler, du moins si on joue sur une autre console. Le média polonais PPE révèle en effet qu'une version PS5 de Starfield serait dans les cartons. D'après ces mêmes sources, il pourrait même débarquer en version Standard et Premium dès le 7 avril 2025 sur la console de Sony. L'information est évidemment à prendre avec des pincettes, mais le média n'en est pas à son coup d'essai. Le site avait déjà révélé il y a quelque temps le portage de Microsoft Flight Simulator sur PS5, et la version physique d'un certain Oblivion Remastered.

Concernant Starfield, il faudra donc attendre quelques mois avant d'en avoir le coeur net.