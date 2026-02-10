Les bruits de couloir s'accumulent du côté de Starfield, après que plusieurs informateurs aient entendu des nouvelles des futures ambitions de Bethesda concernant son dernier RPG spatial. On pouvait par exemple entendre il y a quelques jours que certaines personnes ont pu voir une grosse mise à jour du jeu en action. Celle-ci pourrait en effet corriger beaucoup de défauts de Starfield sur toutes les plateformes, et même modifier certains aspects de la structure du jeu. D'après un informateur bien connu de la communauté, une annonce pourrait arriver très vite. Et elle concernerait la version PS5 du jeu.

Bethesda préparerait une grosse annonce concernant Starfield

C'était d'ailleurs Shinobi602, ce même informateur aux sources généralement bien aiguisées, qui évoquait il y a quelques jours une bonne et une mauvaise nouvelle concernant Starfield. Il confiait d'une part que le jeu était initialement censé faire une apparition lors du dernier Nintendo Direct pour sa version Switch, mais que sa sortie aurait été repoussée. En revanche, il se confiait également au sujet de quelque chose de plus réjouissant : une potentielle version PlayStation 5, qui serait actuellement en préparation.

Alors que plusieurs joueurs s'interrogeaient au sujet du jeu sur le forum ResetEra, Shinobi602 s'est fendu d'une courte réponse qui pourrait donner un indice concernant le timing de l'annonce. « Puisque les gens n'arrêtent pas d'en parler, sachez que c'est pour le mois prochain », a posté l'informateur. Les joueurs pensaient en effet voir Starfield apparaître lors du prochain State of Play ce 12 février 2026. Mais il faudrait peut-être attendre plus longtemps pour avoir des nouvelles du jeu.

Le mystérieux informateur avait déjà plus ou moins laissé entendre auparavant que le jeu de Bethesda ne serait pas au prochain State of Play, sans donner d'informations supplémentaires. D'après ses derniers propos, on pourrait cependant avoir des nouvelles de cette nouvelle version le mois prochain. Personne ne sait cependant à l'heure actuelle quelle sera la teneur de l'annonce. Simple portage PS5 ? La grosse refonte tant attendue ? Une nouvelle extension payante ? Les rumeurs sont à prendre avec des pincettes, mais on pourrait avoir des réponses dans les prochaines semaines.

Source : Resetera