Cela fait déjà deux ans que Starfield est sorti, et un an que son premier DLC Shattered Space est sorti. Dans cet espace de temps, le RPG spatial de Bethesda n'a pas chômé avec un florilège de mises à jour pour redresser autant que faire se peut le vaisseau après une réception mitigée par les joueurs. Il a ensuite connu une importante baisse de vitesse, jusqu'au teasing de son second DLC majeur, qui pourrait porter le nom « Terran Armada » le mois dernier. En parallèle, une annonce surveillée par tout un pan de joueurs se laissait désirer, et un leak tout récent vient malheureusement doucher quelque peu leurs espoirs.

Retard pour le lancement de la fusée Starfield vers sa prochaine destination suite à une fuite

Bien que Bethesda concentre désormais ses efforts sur The Elder Scrolls 6, l'exploration spatiale de Starfield continue également. Un second DLC majeur doit en effet arriver prochainement. En plus de cela, de nombreux leaks ces derniers mois tendaient à indiquer que le titre devrait bientôt avoir droit à un portage sur d'autres plateformes, laissant enfin de côté son exclusivité consoles Xbox Series, comme Indiana Jones et le Cercle Ancien sur PS5 et bientôt Nintendo Switch 2, Forza Horizon 5, Sea of Thieves ou encore Gears of War Reloaded sur PS5, parmi tant d'autres exemples, avant lui.

En août dernier, l'insider généralement bien informé NateTheHate avait notamment indiqué que Starfield arriverait bien courant 2026 sur Nintendo Switch 2. Tout portait toutefois à croire qu'il ferait d'abord un saut du côté de la PS5, potentiellement aux alentours de fin 2025, ou à tout le moins que l'annonce de ce portage aurait lieu cette année. Malheureusement pour les détenteurs de la console de Sony, NateTheHate a récemment répondu à un utilisateur sur X.com lui demandant quand il pensait que Starfield aurait enfin droit à son portage PS5 tant attendu. Il a ainsi déclaré : « Je crois que cette annonce arrivera en 2026, à moins que les plans changent ».

Il se pourrait donc finalement que 2026 marque l'annonce simultanée d'un portage de Starfield sur PS5 et Nintendo Switch 2. Cela tendrait d'ailleurs à confirmer un précédent leak avançant que le dernier titre de Bethesda arriverait sur la console de Sony dans le courant du printemps de l'année prochaine, en même temps que son second DLC majeur. Il conviendra toutefois d'attendre des informations plus officielles pour en avoir le cœur net.

