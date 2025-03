Starfield continue d’être apprécié et possède surtout une communauté assez fidèle. Mais les joueurs commencent à s’impatienter quant à la suite de l’aventure et souhaitent du concret. Bonne nouvelle !

Bonne nouvelle pour les fans de Starfield ! Bethesda a enfin brisé le silence et confirmé que du nouveau contenu arrive cette année. Même si les détails restent secrets, cette annonce rassure une communauté qui attendait des nouvelles depuis des mois.

Un long silence qui inquiétait les joueurs de Starfield

Depuis novembre 2024, Starfield n’a pas reçu de mise à jour majeure. Résultat ? Les joueurs se sont retrouvés à spéculer, à partager leurs créations de vaisseaux et à débattre sur les mods payants, un sujet qui divise. L’absence de communication de Bethesda commençait à peser. Mais tout a changé lorsqu’un joueur a interpellé le studio sur Twitter, demandant des nouvelles d’un DLC ou d’une mise à jour. La réponse officielle ? "L’équipe travaille dur sur de nouveaux contenus et des annonces arriveront quand le moment sera venu." Pas de révélation fracassante, mais un signe clair que Starfield n’est pas abandonné.

Pour l’instant, Bethesda garde le mystère. Mais le simple fait de confirmer du nouveau contenu a suffi à redonner espoir aux joueurs. Ces derniers mois, les discussions autour de Starfield ont surtout tourné autour d’un autre sujet brûlant : une possible sortie sur PS5. Phil Spencer, patron de Xbox, a d’ailleurs laissé entendre que rien n’empêchait une ouverture à d’autres plateformes. En attendant, l’extension Shattered Space, sortie en octobre dernier, reste la seule véritable nouveauté. Elle apportait du contenu inédit, mais sans vraiment corriger les défauts du jeu de base.

Un avenir incertain, mais prometteur

Bethesda sait que les attentes sont énormes. Le studio doit non seulement rassurer sa communauté, mais aussi prouver que Starfield peut évoluer et surprendre sur le long terme. Avec cette annonce, un nouveau chapitre s’ouvre pour 2025. Reste à voir si Bethesda saura tenir ses promesses et proposer un contenu à la hauteur des espérances. D’ici là, la communauté continue d’imaginer ce que pourrait offrir la prochaine mise à jour. Une amélioration des mécaniques spatiales ? Plus de liberté d’exploration ? Une refonte des quêtes secondaires ? Tout reste possible. Une chose est sûre : les joueurs espèrent du concret, et pas seulement des promesses.

Source : Bethesda