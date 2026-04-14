Quelques jours après son lancement, Bethesda annonce être à l’œuvre sur une mise à jour d’urgence pour Starfield, dont l’arrivée sur PS5 est loin de se dérouler au mieux.

Bethesda parviendra-t-il un jour à lancer l’un de ses jeux sans le moindre encombre ? C’est encore une fois la grande question que tout le monde se pose. En effet, alors que Starfield vient tout juste de débarquer sur PS5 après plusieurs années d’exclusivité Xbox, on aurait pu s’attendre à ce que tout se passe pour le mieux pour le RPG spatial. Malheureusement, dans la pure tradition du studio, c’est une nouvelle fois à un lancement quelque peu chaotique que nous avons eu droit. Mais pas de panique, Bethesda est évidemment sur le coup.

Un patch d’urgence est en approche pour Starfield sur PS5

Face à la gronde des joueurs, qui ont été nombreux à dénoncer l’état catastrophique dans lequel est sorti Starfield sur PS5, le studio a en effet pris la parole afin d’annoncer à la communauté du jeu l’arrivée imminente d’une nouvelle mise à jour destinée à corriger la situation. « Merci d’avoir partagé vos aventures à travers les Systèmes colonisés ce week-end – nous avons adoré les lire ! » déclare notamment Bethesda dans un message publié sur X, avant d’indiquer avoir « pris connaissance des problèmes de crashs signalés sur PS5 ».

« [Nous] avons identifié un petit nombre de causes possibles. Nous travaillons sur leur résolution dans le cadre d’un correctif que nous comptons déployer cette semaine. Merci de nous avoir signalé ces problèmes, nous vous tiendrons au courant ». Bonne nouvelle donc, puisque Starfield devrait, avec un peu de chance, tourner dans de bien meilleures conditions sur PS5 d’ici la fin de la semaine. Même si l’on ignore encore précisément quel jour sera déployée cette future mise à jour, sans surprise très attendue par la communauté du jeu.

Il faut dire que pour les joueurs PS5, la rencontre avec Starfield, attendue depuis des années, ne s’est pas déroulée comme espéré. Problèmes de performances, crashs intempestifs, pertes de sauvegardes, le jeu est décrit comme « totalement injouable » par certains, qui ont été jusqu’à réclamer un remboursement auprès de Sony. Il ne reste maintenant plus qu’à espérer que Bethesda saura rapidement venir à bout de tous ces problèmes, et surtout que ce futur patch n’en introduira pas de nouveaux pour l’occasion. Car là encore, ce serait loin d’être une première…

Source : Bethesda