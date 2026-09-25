Selon un ancien de Bethesda, Starfield 2 aurait pu représenter la vision originale de son créateur, mais risque de ne jamais sortir pour les tristes raisons qu'on connaît.

Malgré des résultats que beaucoup d'autres considéreraient comme très bons, et notamment porté par l'engouement autour des précédents titres majeurs de Bethesda qu'étaient le légendaire Skyrim et Fallout 4, Starfield a beaucoup déçu la communauté du studio. La faute notamment à des promesses par trop ambitieuses de son créateur, Todd Howard, pour un résultat globalement bien loin de ce que le grand manitou de Bethesda avait annoncé. Pour toutes ces raisons, Kurt Kuhlmann, designer systèmes vétéran du studio, a récemment confié qu'il apparaît peu probable qu'une suite qui aurait pu totalement redorer le blason de la franchise ne verra jamais le jour.

L'existence de Starfield 2 condamnée par la déception du premier épisode, selon ce vétéran de Bethesda

Malgré un compte total de joueurs estimé à 15 millions, en partie grâce au Game Pass, et 1 million de joueurs connectés simultanément à sa sortie, Starfield a rapidement perdu de sa superbe une fois que les nouveaux membres de Constellation ont exploré sa galaxie certes jolie à regarder, mais globalement un peu vide, avec un goût de « Skyrim dans l'espace » un brin archaïque plus de 10 ans après et au grand potentiel en partie gâché.

C'est en tout cas le sentiment qu'a partagé Kurt Kuhlmann dans une interview auprès de FRVR : « Je serais très surpris qu'il y ait une suite. Je ne pense pas que Starfield ait rencontré un succès suffisant pour justifier un deuxième épisode. C'est vraiment dommage, car je pense qu'avec les leçons tirées du premier, un Starfield 2 aurait pu se rapprocher bien davantage de la vision de Todd. On peut concevoir ce jeu, on peut l'imaginer. Ce n'est pas tout à fait ce qu'est Starfield », a-t-il déclaré.

Dans une précédente interview, à nouveau auprès de FRVR, Kurt Kuhlmann avait par ailleurs avancé que « Bethesda n'aurait jamais dû développer Starfield » au moment où le studio l'a fait, car ne disposait pas encore des technologies adéquates. Or, Todd Howard avait déclaré l'inverse quand il avait annoncé le jeu il y a quelques années. Résultat : un The Elder Scrolls 6 que beaucoup désespèrent de voir sortir a pris du retard, avec le hiatus spatial assez décevant que l'on connaît.

© Bethesda

Un manque ce cohérence qui a coûté cher au RPG spatial de Bethesda

Parmi les points qui ont selon Kurt Kuhlmann nuit au succès de Starfield, le vétéran dénonce un manque de cohérence entre les systèmes et une envie de trop en rajouter qui a généré de nombreux problèmes de développement. Il a notamment cité le système d'avant-poste, qui « en soi est plutôt cool, mais qui est très mal intégré dans le reste du jeu ».

« Ça avait déjà causé des problèmes d'intégration avec l'histoire et le reste du contenu dans dans Fallout 4 », se rappelle Kuhlmann, et Bethesda n'en a visiblement pas profité pour améliorer la chose dans Starfield. Une autre illustration de problèmes que le studio peine à corriger depuis de très longues années, et qui donnent à leur production un arrière-goût archaïque qui commence visiblement à lasser les joueurs. On espère que les équipes vont se retrousser les manches pour offrir un The Elder Scrolls 6 à la hauteur de colossales attentes, mais l'avenir nous le dira.

Source : FRVR