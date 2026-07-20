Starfield n'a pas dit son dernier mot. Bethesda confirme que son RPG spatial va continuer d'évoluer à l'avenir avec de nouveaux contenus surprises pour ses 17 millions de joueurs.

Starfield prouve encore qu'il en a sous le capot avec les dernières annonces de Bethesda. Le studio a profité d'un communiqué général sur ses différentes licences pour faire le point sur le futur de son RPG spatial. Loin de laisser de côté son dernier jeu en date, il compte bien densifier encore l'expérience avec de nouveaux contenus. L'initiative est d'autant plus percutante quand on voit le nombre de joueuses et joueurs qui se sont lancés dans l'aventure intergalactique.

L'aventure Starfield continue pour les fans de science-fiction

En cette période troublée pour l'écosystème XBOX, Bethesda prend la parole sur X (ex-Twitter) pour faire le point sur son avenir et celui de ses licences. À cette occasion, les équipes rassurent considérablement la communauté de Starfield. Malgré son lancement mitigé, le studio annonce que le RPG de science-fiction a été essayé par plus de 17 millions de joueuses et joueurs à travers le monde, cumulant près d'1 milliard d'heures de jeu. C'est pourquoi il compte bien continuer d'assurer son support :

Starfield demeure un volet important de notre avenir. Communiqué de Bethesda

Bethesda sera au rendez-vous pour cette troisième année de suivi de Starfield. Le studio a imaginé plusieurs nouveautés pour continuer d'enrichir le contenu du jeu :

Nouvelles histoires pour les systèmes colonisés ;

Améliorations ciblées du gameplay ;

Mises à jours supplémentaires tout au long de l'année ;

En 2027, arrivée d'un nouveau contenu consacré aux Starborn.

Un Starborn. © Bethesda.

Bethesda prépare de nouvelles surprises avec une communauté engagée

Il semble que Bethesda souhaite aussi mettre sa communauté à disposition pour agrémenter Starfield. Face à l'engouement autour des « Créations », les équipes vont davantage mettre en avant le contenu créé par les joueuses et les joueurs. Il faut dire que plus de 40 % d'entre eux personnalisent leur expérience grâce à cette fonctionnalité. Le studio y voit alors un pilier indispensable à la longévité du jeu.

Dès lors, Bethesda promet d'offrir encore plus de possibilités à sa communauté pour concevoir du contenu. Parmi les surprises sur ce point, de nouveaux outils de création seront mis en place. Les créatrices et créateurs pourront ainsi aller plus loin dans leurs conceptions qui profiteront à tous les joueurs désireux d'avoir une expérience spatiale encore plus dense.