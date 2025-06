Haunted Chocolatier, le très attendu successeur de Stardew Valley, pourrait ne pas sortir avant l'horizon 2030. S'il existe beaucoup de jeux qui s'inspirent de la populaire formule de ConcernedApe, peu ont réussi à lui arriver à la cheville. Il se pourrait toutefois que Witchbrook, un concurrent dans le monde des sorciers, y parvienne. Son studio Chucklefish, a en tout cas partagé du gameplay qui se montre particulièrement prometteur, notamment concernant son caractère immersif.

Immersion dans l'alternative magique de Stardew Valley

Alors que Stardew Valley sortait en 2016, Witchbrook était annoncé par Chucklefish (Eastward, Wargroove) exactement la même année. Presque dix ans plus tard, cette alternative magique au succès planétaire de ConcernedApe s'apprête enfin à sortir de son chapeau, plus précisément dans le courant de l'hiver 2025 sur PC, Xbox et Nintendo Switch. Un titre au développement clairement très long, mais qui pourrait définitivement plaire aux afficionados de ce simulateur de vie unique.

Witchbrook entend en effet proposer une expérience à la frontière entre Harry Potter et Stardew Valley, en incarnant jusqu'à 4 magiciens évoluant au collège de Witchbrook et dans la ville portuaire de Mossport. Il sera donc possible de développer ses talents magiques, ainsi que ses relations avec la population, et explorer un monde littéralement magique. S'agissant de l'aspect « simulation de vie immersive » du titre, Chucklefish a partagé un article de blog présentant du gameplay plutôt aguicheur sur ce point.

D'une part, le terrain de jeu de ce concurrent de Stardew Valley changera au fil des saisons et d'un convaincant cycle jour/nuit. Ce tant visuellement que dans le comportement de ses habitants. Les PNJ devraient ainsi avoir des comportements cohérents, qui réagiront par ailleurs de manière convaincante à nos actions. Par exemple : se tenir sur la route risque de provoquer un embouteillage chaotique qu'un GTA ne renierait pas. Tout cela est propulsé par le solide moteur Halley, qui assure d'un côté une belle fidélité graphique des éléments visibles, tout en maintenant des performances stables en optimisant les ressources utilisées par le jeu s'agissant de ce qu'on ne voit pas. En attendant le successeur officiel de Stardew Valley, Witchbrook s'annonce donc comme une alternative à surveiller de très près.

Source : Chucklefish