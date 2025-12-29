Ce qui devait être une grosse surprise de Noël et un moment de joie et de fête pour Stardew Valley ne se passe finalement pas comme prévu. Loin de là.

Les joueurs ne s’y attendaient pas forcément sous le sapin. Pourtant, le 25 décembre, Stardew Valley a discrètement débarqué dans une version Nintendo Switch 2. Une surprise de Noël signée ConcernedApe, fidèle à ses habitudes, mais qui n’a pas été totalement sans accrocs. Très vite après la mise en ligne de cette édition dédiée à la nouvelle console de Nintendo, plusieurs joueurs ont signalé des problèmes techniques. Le créateur a dû réagir...

Une sortie de Stardew Valley sur Switch 2 qui ne se passe pas comme prévu

Peu après la sortie de cette version Switch 2 de Stardew Valley, des utilisateurs ont fait état de bugs et de dysfonctionnements, sans que tous les détails ne soient clairement listés. Il pourrait s’agir de soucis de performance ou de comportements inattendus liés à cette nouvelle édition, encore toute fraîche. Face à ces retours, ConcernedApe n’a pas cherché à minimiser la situation. Sur X, il a reconnu l’erreur et pris l’entière responsabilité du lancement, assurant qu’un correctif était déjà en cours de préparation.

Un message simple, mais rassurant. Le créateur de Stardew Valley a une réputation solide quand il s’agit du suivi de son jeu, et ce nouvel épisode ne semble pas faire exception. Ce n’est pas la première fois que Stardew Valley connaît des ajustements après une mise à jour ou une nouvelle version. Au fil des années, le jeu a bénéficié de nombreux patchs, souvent très attendus par la communauté, et toujours accompagnés d’une communication directe.

Une réponse rassurante

Cette fois encore, la promesse est claire pour Stardew Valley. Les problèmes seront corrigés le plus rapidement possible, et les joueurs sont invités à faire preuve d’un peu de patience. Sur les réseaux et les forums, la réaction reste globalement mesurée. Certains s’interrogent sur l’état exact de cette version Switch 2, tandis que d’autres rappellent qu’il s’agit d’un projet porté par une équipe réduite, avec un suivi généralement exemplaire.

Malgré ces premiers couacs, l’arrivée de Stardew Valley sur Nintendo Switch 2 reste une excellente nouvelle pour les fans. Le jeu conserve une communauté extrêmement active, et chaque nouvelle plateforme permet à de nouveaux joueurs de découvrir son univers apaisant. Cette édition dédiée pourrait également servir de base à de futures améliorations techniques, adaptées aux capacités de la Switch 2, une fois les correctifs déployés. Les joueurs concernés peuvent donc souffler. Stardew Valley continuera d’évoluer, comme il l’a toujours fait, même après une sortie surprise.

Source : ConcernedApe