Une nouveauté de Stardew Valley cause de nombreux problèmes dernièrement. Le créateur du jeu est sur le coup, mais il préfère pour avertir pour éviter les mauvaises surprises.

Tout ne s'est pas tout à fait passé comme prévu. Stardew Valley a fait une belle surprise à sa communauté pour bien finir l'année 2025. Sauf que, comme souvent avec les nouveautés du jeu d'Eric Barone (alias ConcernedApe), le déploiement des nouveautés nécessite quelques ajustements. Le développeur n'a pas tardé pour mettre en garde tout le monde face au problème survenu. Enfin, soucieux d'être transparent, il a donné de nouveaux détails sur la situation.

Juste un peu de patience pour Stardew Valley

Le mois prochain, Stardew Valley fêtera officiellement ses 10 ans. Et on peut dire qu'il n'aura jamais connu une telle popularité. Disponible sur quasiment tous les supports imaginables, il s'est d'ailleurs offert une mise à niveau surprise sur Nintendo Switch 2 fin décembre. Un nouveauté qui avait tout d'un beau cadeau de Noël, à ceci près que cette version n'est pas tout à fait au point.

En effet, la version Switch 2 de Stardew Valley rencontre quelques problèmes. Le créateur a donc averti toutes celles et ceux qui joueraient sur la nouvelle console de Nintendo : le système de craft peut rencontre de sévères bugs. Certains en ont malheureusement fait les frais, constatant que la réalisation de plusieurs recette de fabrication en particulier vidait leur inventaire. Il est donc préférable, conseille Eric Barone, de n'avoir que les ingrédients nécessaires sur vous au moment de fabriquer quelque chose. Pour plus de garanti, évitez aussi d'utiliser l'établi, avertit-il.

Le développeur n'a évidemment pas attendu pour se saisir du problème. Toujours proche de sa communauté, il a partagé son avancée sur les réseaux sociaux. Ainsi, il assure qu'une mise à jour sera « bientôt disponible » pour régler le bug de craft. Elle permettra aussi d'optimiser davantage le gameplay à la souris sur la nouvelle console de Big N. Aussi, pour éviter à trop de personnes de subir les problèmes d'inventaire, il prévient qu'il préfère retarder la sortie de la Nintendo Switch 2 Edition de Stardew Valley en Europe jusqu'à ce que le patch soit prêt. Celles et ceux parmi nous qui prendront directement le jeu complet sans passer par la mise à niveau n'aurons pas à déplorer ce bug.