Le prochain life sim d’un ex-dev de Stardew Valley n’arrivera pas en 2025 comme prévu. Le créateur préfère prendre davantage de temps, estimant que l’année a été plus éprouvante que prévu.

Le développement de Sunkissed City, le prochain jeu d’Arthur “Mr. Podunkian” Lee, prend de nouveau du retard. L’ancien développeur de Stardew Valley a annoncé que son charmant life sim ne pourra pas sortir en 2025, contrairement à ce qu’il espérait encore récemment. Le projet est désormais daté pour 2026, une décision expliquée avec franchise et beaucoup d’honnêteté.

Un report attendu, mais assumé pour le créateur de Stardew Valley

Sur les réseaux sociaux, Arthur Lee, développeur de Stardew Valley, admet que l’année a été plus difficile que prévu. La motivation, l’énergie, le rythme… tout ne s’est pas aligné comme il l’aurait voulu. Malgré un travail intensif, il estime que Sunkissed City n’est pas encore prêt à rencontrer le public. La page Steam du jeu a d’ailleurs été mise à jour pour annoncer officiellement le report.

Cette annonce ne surprend pas totalement les fans : le développeur partage depuis des mois des extraits du jeu, mais restait prudent dès qu’on lui demandait une fenêtre de sortie précise. En octobre, il avouait déjà viser 2025 « avec un gros nuage de sel ». Aujourd’hui, il confirme que cette ambition était trop optimiste.

Un jeu cozy qui prend forme, mais qui demande du temps

Pour ceux qui suivent le projet, Sunkissed City ressemble à une parenthèse douce et ensoleillée façon Stardew Valley. On y découvre une petite ville côtière, des palmiers bercés par le vent et des fruits frais à récolter. Lee a récemment dévoilé de nouveaux détails visuels, dont de petites accumulations de neige tombant doucement des arbres. Une attention au détail qui montre à quel point il soigne son univers.

Mais comme il le rappelle, créer un jeu cozy n’a rien de reposant. Le choix de repousser la sortie permet d’éviter de tomber dans le piège du crunch ou de la précipitation. Dans un message très personnel, le développeur explique qu’il préfère avancer à son rythme plutôt que d’enchaîner les nuits blanches pour tenir une date irréaliste.

La plupart des joueurs accueillent ce report avec compréhension. Les projets solo, surtout dans le domaine des simulations de vie, demandent énormément de travail pour obtenir une ambiance cohérente et chaleureuse. Et dans un marché où beaucoup de jeux indés subissent une sortie trop rapide ou un accès anticipé peu abouti, voir un créateur prendre le temps nécessaire est presque rassurant.

Source : MrPodunkian