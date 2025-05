Cela fait déjà neuf ans qu'Eric Barone, alias ConcernedApe, donne tout pour Stardew Valley. Un simulateur de vie à la ferme qui est l'un des plus gros succès de la scène indépendante avec plus de 41 millions de copies vendues. Malgré la charge de travail que représente le titre, et plus particulièrement son suivi avec l'ajout de contenus et la résolution de problèmes, le créateur a annoncé Haunted Chocolatier en 2021. Quatre ans plus tard, le soft n'est toujours pas sorti, mais les choses avancent et le développeur veut faire les choses bien.

L'après Stardew Valley veut pousser la créativité

Même si ça va encore prendre un certain temps, Eric Barone est désormais plongé dans l'après Stardew Valley avec Haunted Chocolatier. « Tout est réglé maintenant, donc je me suis engagé à ne pas retravailler sur Stardew Valley tant que je n’ai pas fini Haunted Chocolatier » a-t-il indiqué récemment au micro de PC Gamer. Une excellente nouvelle, bien qu'on ne sache pas réellement quand le jeu sortira. Et il n'est pas exclu que cela demande encore quelques années, notamment car le créateur ne veut pas trop se précipiter pour faire les choses bien et à son rythme après Stardew Valley.

Pour l'instant le successeur de Stardew Valley est assez énigmatique, mais Eric Barone s'est confié dessus toujours auprès de PC Gamer. Et il ne devrait pas décevoir les fans. « Je vois [Stardew Valley] comme un jeu ensoleillé, lumineux et luxuriant, tandis que Haunted Chocolatier est plus sombre et mystérieux. Pas maléfique, mais juste mystérieux et un peu paranormal, vous savez, des choses dont vous n'êtes pas sûr de savoir ce qu'elles signifient ».

Au cours de cet entretien, il est aussi revenu sur le genre d'Haunted Chocolatier. Comme précisé il y a longtemps, ce sera une simulation de vie comme Stardew Valley, mais avec une dimension RPG. Un titre qui veut stimuler l'imaginaire et la créativité pour marquer les joueuses et joueurs. « Je dirais simplement que c'est un jeu de simulation de vie, similaire à Stardew Valley à bien des égards. C'est le genre de jeu que j'aime créer. Haunted Chocolatier m'intéresse vraiment pour stimuler l'imagination et la créativité. Je veux me donner à fond pour créer des choses étranges et intéressantes. J'adore offrir des expériences mémorables ». Quant à un hypothétique Stardew Valley 2, ne comptez pas trop dessus...

Source : PC Gamer.