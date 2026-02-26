Il y a déjà 10 ans, les joueuses et joueurs découvrait un nouveau petit venu sur la scène indépendante. Alors, personne ne se doutait que Stardew Valley deviendrait le phénomène qu'il est aujourd'hui. Trônant au sommet des jeux les mieux notés sur Steam, il affiche des ventes toujours croissantes. Cette success story sur fond de simulation de vie à la ferme n'est pas près de s'arrêter. Le créateur du jeu Eric Barone, alias ConcernedApe, travaille activement sur une mise à jour 1.7. Et, à l'occasion de ce jour spécial, il en a dévoilé l'une des nouveautés les plus attendues.

Encore plus d'amour dans Stardew Valley

Il avait prévenu tout le monde : pour célébrer les 10 ans de Stardew Valley, Eric Barone voulait dévoiler les deux nouveaux personnages qui rejoindraient les prétendants du jeu, pour entamer une relation plus qu'amicale et, pourquoi pas, aller jusqu'au mariage. Deux nouvelles personnalités qui s'ajouteront aux 12 déjà disponibles dans le jeu au moment de la sortie de la version 1.7.

C'est donc maintenant officiel, vous pourrez entamer une relation amoureuse avec Sandy et Clint, comme bien des fans l’avaient pressenti, dans Stardew Valley grâce à la future mise à jour gratuite. Comme on s'y attendait, ConcernedApe a respecté la parité en ajoutant un homme et une femme. Mais, surtout, il vient contenter là un désir que les fans éprouvaient depuis une décennie au moins. Si vous n'aviez pas trouvé chaussure à votre pied jusqu'à présent, tout pourrait bientôt changer.

Un anniversaire célébré avec amour

Très proche de sa communauté, ConcernedApe répond une fois de plus à un de ses souhaits avec ces deux nouvelles romances pour Stardew Valley. Cette annonce est évidemment un grand moment, qui fait de cet anniversaire un jour encore plus spécial. Mais ce n'est là qu'un des nombreux motifs des festivités.

En effet, Eric Barone a accompagné cette révélation d'une belle vidéo rétrospective sur les 10 ans de Stardew Valley. Dans la foulée, les fans pourront assister à un concert hommage au jeu retransmis en ligne sur la chaîne YouTube de Fangamer (3 heures du matin en France pour le direct). Parfait pour celles et ceux qui n'auraient pas pu assister à la tournée Symphony of Seasons. De plus, la boutique a même dévoilé de nouveaux produits dérivés. Tout pour contenter les fans en somme !