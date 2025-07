La concurrence est de plus en plus rude sur le terrain de Stardew Valley et ce n'est pas près de changer avec ce nouveau titre qui s'annonce véritablement magique.

Le genre des cozy life sim a vu ses représentants exploser ces dernières années. Il suffit de jeter un œil à chaque édition du Wholesome Direct pour s'en rendre compte ! Mais l'incontournable en la matière reste l'indétrônable Stardew Valley. Cependant, un nouveau rival pourrait bien lui faire de l'ombre prochainement, la preuve en image.

Un Stardew Valley-like toujours plus magique

Nous avons régulièrement l'occasion de vous parler des concurrents de Stardew Valley. Dernièrement, Monsterpatch et Fields of Mistria avaient notamment retenu notre attention. Mais, un autre jeu très prometteur continue de donner de ses nouvelles. Or, plus on en voit, plus on a l'impression de se rapprocher d'une expérience profonde comme ConcernedApe est parvenu à bâtir il y a de ça 9 ans déjà.

Ce nouveau jeu, ce n'est autre que WitchBrook ! Étonnamment, son annonce remonte à 2016, soit l'année de sortie de Stardew Valley. Or, jusqu'en 2025, vous avez pu voir combien le titre de ConcernedApe s'est enrichi. Dès lors, vous imaginez bien que son nouveau rival a aussi pris le temps de peaufiner sa copie.

Ainsi, au croisement de Harry Potter et Stardew Valley, WitchBrook vous conviera fin 2025 à prendre part à la vie de Mossport. En tant qu'apprenti maître en magie, vous devrez suivre des cours au collège local, mais aussi nouer des amitiés et accomplir tout un tas d'activité.

Cependant, la promesse est plus que cela. Dans le premier Dev Blog de WitchBrook, le studio Chucklefish explique avoir travaillé à créer une « simulation de monde riche ». Dès lors, le jeu propose un cycle jour/nuit et, surtout, nous entraîne dans un monde vivant. Comme Stardew Valley a su le faire, il évolue au fil des saisons et voit ses habitants mener leur vie au quotidien.

Autre point non-négligeable : Chucklefish insiste sur l'aspect narratif du titre. Là encore, c'est un des points forts de Stardew Valley qui explique en partie son succès. WitchBrook compte bien se mettre à la hauteur de son aîné en mettant en scène des PNJ qui ont tous une histoire, une routine journalière et donc un intérêt à ce qu'on s'adresse à eux. Voilà qui devrait offrir une expérience de gameplay des plus satisfaisantes !