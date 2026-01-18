Eric Barone, ou ConcernedApe de son nom de développeur, n'aurait certainement pas imaginé un tel succès pour son jeu inspiré de Harvest Moon. Dix ans après sa sortie, Stardew Valley atteint des scores de vente qui dépassent l'entendement et inspire toute une partie de la scène vidéoludique. Parmi les raisons de son succès : les mises à jour gratuites et continues au fil des années. Celles-ci ont permis d'enrichir considérablement l'expérience, au point que de nombreux joueurs sont passés à côté de certaines nouveautés, dont une qui était pourtant sous leurs yeux.

Vous pouviez personnaliser ça depuis le début dans Stardew Valley

En tant que simulation de vie, Stardew Valley vous permet de prendre part à tout un tas d'activités. L'une des plus emblématiques est sans nul doute la pêche. Outre le fait de faire passer le temps, c'est un bon moyen d'arpenter la map au fil de l'eau et de se faire un peu d'argent. Beaucoup de joueurs s'y adonnent au quotidien et, pourtant, elle recèle un secret qu'ils ignoraient.

En effet, sur Reddit, la découverte d'une fonctionnalité liée à la pêche a créé la surprise chez beaucoup de joueurs : il est possible de personnaliser le flotteur de sa canne à pêche. Ainsi, lorsque vous lancez votre ligne sans Stardew Valley, vous le voyez flotter sur l'eau. Seulement, même après des centaines d'heures de jeu, vous faites probablement partie de celles et ceux qui sont éternellement restés avec ce flotteur rouge et blanc standard sans savoir que vous pouviez en changer.

Rendez-vous chez Willy, au bord de la plage au sud de Pélican Ville. Le poissonnier qui vous fait cadeau de votre première canne à pêche ne vous l'avait pas dit, mais il dispose d'une machine dans sa boutique vous permettant de modifier l'apparence de votre flotteur grâce plusieurs modèles. Nous-mêmes, nous étions passés à côté de ce détail anecdotique qui contribue en même temps à rendre l'aventure encore plus personnelle. Maintenant, reste à savoir quels autres secrets sont à découvrir dans Stardew Valley.



© AUR pour Gameblog.