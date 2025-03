C'est la panique sur Stardew Valley ! Le créateur, Eric Barone, est contraint de réagir pour prévenir des millions de joueuses et de joueurs. Si vous êtes concerné, attention à votre partie.

La vie à la ferme n'aura jamais été aussi populaire ! Stardew Valley est le jeu s'un seul homme, Eric Barone (alias ConcernedApe) et pourtant il parvient à atteindre des scores de vente absolument colossaux. Il faut dire qu'il profite d'un suivi continu depuis neuf ans de la part de son créateur. Ainsi, il reçoit régulièrement des optimisations et du nouveau contenu pour une expérience toujours plus riche. Cependant, il arrive qu'une mauvaise graine vienne gâcher la fête... Mais pas d'inquiète, Barone est déjà sur le coup !

Rien ne va plus à la ferme de Stardew Valley

Stardew Valley a récemment déployé une nouvelle mise à jour, passant ainsi à la version 1.6.15.1. Un paquet de correctifs a ainsi été apporté. De nombreux soucis de plantage ont été résolus, de même que des problèmes d'affichage. Des erreurs d'interaction avec les PNJ ou dans les rendements des récoltes ont pu être relevés et fixés. En outre, étant donné qu'il s'agit d'un patch anniversaire, Eric Barone est allé jusqu'à ajouter des Easter eggs pour le plus grand plaisir des fans !

Toutefois, le déploiement de cette nouvelle mise à jour a vite tourné au cauchemar pour les joueuses et les joueurs Nintendo Switch. Le créateur de Stardew Valley a rapidement réagi dès qu'il s'en est aperçu. Il a donc pris la parole sur X.com, comme à son habitude, pour communiquer directement avec ses fans et les prévenir. « Le jeu est en grande partie jouable, mais il y a quelques plantages, et certains textes seront tronqués ».

Eric Barone a déjà commencé à apporter des correctifs pour venir au secours des joueuses et joueurs de Stardew Valley. Dans un autre post, il informe que le bug qui faisait que tous les cadeaux était considéré comme un « cadeau aimé » a été réglé. Cependant, il a quelques conseils pour vous si vous jouez sur Switch. Il vous recommande pour le moment d'éviter « les coffres à artefacts et l'arrière-boutique de la guilde de l'aventure ».

Un nouveau patch pour régler les nouveaux problèmes apparus sur Nintendo Switch sera très bientôt mis à disposition. Eric Barone assure que lui et ses collaborateurs travaillent déjà dessus. Ça va bientôt faire une semaine que la version 1.6.15.1 a été lancée. Nous devrions donc avoir prochainement des nouvelles du créateur à ce sujet.