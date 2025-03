Qui ne connaît pas Stardew Valley aujourd'hui ? Peut-être n'y avez-vous jamais joué mais vous en avez sans doute entendu parler. Il y a même de fortes chances qu'au moins une personne autour de vous en soit un aficionado. Il faut que le jeu d'Eric Barone, alias ConcernedApe, est un succès monumental à la hauteur de jeux de bien plus grande envergure.

Cependant, tout n'est pas toujours rose à la ferme. Le créateur de Stardew Valley travaille régulièrement sur de nouveaux patchs pour ajouter du contenu et optimiser la partie. Mais, il arrive que des bugs se glissent aussi à ce moment-là... C'est ce qu'ont expérimenté les joueurs Nintendo Switch ces derniers jours. Heureusement, Eric Barone vient déjà à votre secours !

Un patch vient à votre rescousse sur Stardew Valley

Pour son neuvième anniversaire, Stardew Valley s'offrait le luxe de passer à la version 1.6.15.1 avec une nouvelle mise à jour sur consoles. Cependant, tout ne s'est pas passé comme prévu. Bien qu'elle ait apporté de nombreux correctifs déjà disponibles sur PC, elle a aussi détraqué votre partie si vous jouez sur Nintendo Switch.

De fait, Eric Barone a très vite été alerté de plusieurs problèmes apparus sur la console de Nintendo après le déploiement de son dernier patch. Parmi les plus handicapants, on pouvait notamment faire face à des plantages récurrents. Il a donc fallu vite réagir pour corriger le tir et permettre aux joueuses et joueurs de profiter de Stardew Valley sans souci.

Heureusement, il n'aura pas fallu attendre trop longtemps. Le créateur de Stardew Valley et ses collaborateurs ont déjà pu mettre en place un nouveau patch pour la Nintendo Switch. Il devrait normalement résoudre ces crashs inopinés ainsi que des problèmes d'affichage du texte. Vous pouvez le télécharger dès maintenant depuis votre console.

Décidément, Eric Barone est toujours aussi investi sur Stardew Valley. En plus de proposer régulièrement du nouveau contenu, il assure avec régularité le suivi de son jeu phare. Voilà qui n'arrange probablement pas le développement de son futur titre : Haunted Chocolatier. L'homme assure plancher toujours sur ce projet qui lui tient à cœur, mais il faudra sans doute faire preuve de patience avant de pouvoir le découvrir enfin.