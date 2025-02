En parallèle du développement d'Haunted Chocolatier, le créateur de Stardew Valley ConcernedApe continue de faire plaisir à l'ensemble de sa communauté en le mettant régulièrement à jour. Le développeur indépendant fait de son mieux pour satisfaire tout le monde, et c'est justement ce qui motive le patch qui nous intéresse ici.

Mise à jour équitable pour Stardew Valley

Si la version PC de Stardew Valley est la plus lucrative, son créateur Eric Barone n'oublie pour autant pas les autres versions. La présente mise à jour 1.6.15.1 est une belle illustration en ce sens, qui cible en effet les versions PlayStation et Xbox du jeu pour les mettre au même niveau que son équivalent sur PC. Malheureusement, la communauté Switch, également très importante car forte de 7,9 millions d'exemplaires écoulés depuis la sortie du jeu sur cette plateforme en 2017, devra attendre encore un peu pour recevoir les mêmes bienfaits.

Quoi qu'il en soit, cette nouvelle mise à jour de Stardew Valley vient corriger de nombreux bugs et permet aux joueurs PlayStation et Xbox d'accéder au même contenu que sur la version PC. Cela passe notamment par de l'optimisation des performances, une longue liste de correctifs sur de nombreux aspects du jeu relatifs à la ferme ou à nos interactions sociales avec divers personnages, et l'ajout du bouton du bundle Junimo sur l'interface utilisateur des frigos et mini-frigos.

Pour connaître tous les détails de la mise à jour 1.6.15.1 à destination des versions consoles de Stardew Valley (avec un peu de retard malheureusement pour la Switch), vous en trouverez les notes complètes sur le post X.com de Eric Barone ci-dessous. À noter par ailleurs que la version mobile du jeu n'est pas non plus concernée par ce patch, car radicalement différente et nécessitant une attention particulière de son développeur.

Source : ConcernedApe sur X.com