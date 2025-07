Les mois passent et le succès de Stardew Valley ne cesse de se confirmer. Voilà qui a de quoi inspirer les autres studios, faisant déborder le catalogue des farming sim. Au milieu de ce vivier croissant, un représentant qui pourrait vraiment faire de l'ombre aux leader du genre s'offre une nouvelle mise à jour de taille. Les joueuses et joueurs vont enfin profiter ce qu'ils attendaient depuis le début.

Vous allez craquer pour Palia, le rival gratuit de Stardew Valley

Alors que Stardew Valley continue de séduire les amateurs de jeu de ferme et vie paisible, son plus grand rival, Palia, frappe fort avec une mise à jour remplie de nouveautés. « Solstice Bloom » affine encore la formule cosy du MMO gratuit pour marcher sur les plates-bandes du titre phare d'Eric Barone.

Là où Stardew Valley mise sur la nostalgie pixelisée et la gestion de ferme, Palia fait plutôt le pari d'une expérience sociale avec sa dimension massivement multijoueur. La narration y occupe aussi une grande place. C'est pourquoi la nouvelle mise à jour ajoute cinq quêtes à l'aventure. Ainsi, vous avez l'opportunité d'approfondir vous liens avec les PNJ du jeu.

De plus, Palia vous invite à chasser des objets tous aussi mignons les uns que les autres. En effet, le MMO enrichit sa collection de peluches à attraper ou pêcher. Ces doudous, véritables mascottes du titre de Singularity 6, trouveront ensuite leur place dans un nouveau décor, la « Plushie Pool » (« Piscine de peluches »). Voilà qui devrait plaire à celles et ceux qui aimaient remplir le musée de Gunther dans Stardew Valley.

Tant qu'on parle de décoration, vous serez comblés avec l'introduction de l'Umbraan Decor. Il s'agit d'une gamme d'objets au style ancien inspiré d'un passé mystérieux. Si vous avez passé des heures à personnaliser votre maison dans Stardew Valley et consorts, vous aurez de quoi faire également dans Palia. Grâcce à la mise à jour Solstice Bloom, vous pouvez maintenant apporter une touche d'élégance et d'histoire à votre intérieur.

En prime, Palia propose enfin une fonctionnalité demandée de longue date : changer son nom en jeu ! Désormais, il vous est possible de vous renommer tous les 30 jours. Ajoutez à cela une foule de correctifs et d'améliorations pour votre confort de jeu, détaillés sur le site officiel du jeu, et vous obtenez un concurrent de plus en plus complet face à Stardew Valley.