Alors qu'Eric Barone éteignait récemment les espoirs de voir un jour un Stardew Valley 2, le premier jeu du nom continue de briller sur la scène vidéoludique. Qui aurait besoin d'une suite finalement quand on voit le succès ? Une fois de plus, le représentant le plus emblématique des simulations de vie / farming sim prouve qu'il n'a rien à envier aux AAA. Il vient d'établir un nouveau record que beaucoup risquent de lui envier.

Stardew Valley est toujours au sommet de son art

Les années passent et malgré cela, le succès de Stardew Valley ne faiblit pas. C'est même tout l'inverse, puisqu'il continue de croître. Depuis sa sortie en 2016, le jeu d'un seul homme, Eric Barone (alias ConcernedApe), a su s'affiner tel un bon vin. Plus qu'une simple simulation de vie à la ferme, le seigneur des jeux indé présente une expérience profonde, autant par toutes les activités qu'il propose que par les histoires de toute sa galerie de personnages.

Le secret de cette réussite est notamment dû à la passion de son créateur. Neuf ans durant, Eric Barone s'est consacré à son œuvre pour l'abreuver de mises à jour. Autant, il s'est attelé à produire des correctifs quand cela était nécessaire, autant il a ajouté la dose de contenu qu'il fallait au fil des années. Mais, son travail ne s'est pas arrêté là. Il a également tâché de porter Stardew Valley sur pléthore de supports différents.

Ainsi, après avoir annoncé des chiffres de vente tout bonnement impressionnants en début d'année (plus de 41 millions, reprécisons-le !), c'est maintenant un record qu'il vient de battre. C'est du côté de Steam que ça se passe, et plus spécialement des notes des joueuses et des joueurs. Oui, vous avez bien deviné : Stardew Valley est à présent considéré comme le meilleur titre disponible sur la plateforme de Valve !

En effet, avec 898 603 votes au moment d'écrire ces lignes et une moyenne de 8,87/10, Stardew Valley arrive en première place du classement des 250 meilleurs jeux sur Steam. Il relègue ainsi Portal 2 à la deuxième place, le devançant de 0,02 points. Non seulement il fait partie des rares titres à avoisinner le million de votes, mais en plus il ne compte que 13 000 notations négatives. Une poussière donc ! C'est une prouesse historique pour ce jeu de 2016 qui s'impose encore en 2025 comme une véritable référence.

Capture d'écran en date du 7 juillet 2025. © Gameblog.