On ne vous apprend rien en écrivant ici que depuis sa sortie, Stardew Valley a eu beaucoup d'enfants sur PC et consoles. De nombreux titres reprennent la formule démocratisée par le jeu d'Eric Barone, avec plus ou moins de succès. On a ainsi pu voir fleurir énormément de projets, comme Fields of Mistria et son ambiance witchy, Coral Island qui met en avant la vie au bord de l'océan, ou même Roots of Pacha qui nous transporte à la préhistoire. Tout récemment, c'était d'ailleurs un certain Starsand Island (entièrement en 3D et plutôt mignon) qui faisait parler de lui.

Un tout nouveau titre s'est encore dévoilé ces derniers jours, avec une bande-annonce inédite qui présente ses différentes mécaniques. Il s'appelle Emberville, et fait beaucoup de bruit depuis son annonce : plus de 420 000 vues pour son premier trailer, et déjà plus de 280 000 joueurs qui l'ont ajouté à leur liste de souhaits. Alors pourquoi autant d'engouement chez les fans de Stardew Valley ?

La toute dernière bande-annonce d'Emberville, en anglais

Emberville explose déjà chez les fans de Stardew Valley

Emberville, c'est un projet créé en quasi-solitaire par le développeur Cygnus Cross. On y incarne un petit personnage qui se réveille dans la prison de Vitromotus et parvient à s'échapper. Débarquant dans un village d'apparence fantôme, ce héros fait son entrée dans Emberville et va devoir aider ses drôles d'habitants à reconstruire leurs foyers. Ce nouveau titre s'inspire évidemment beaucoup de Stardew Valley, et ça se voit. Passer du temps à la ville permettra de faire pousser des cultures, transformer sa maison avec des meubles et décorations, d'améliorer certains bâtiments et de mettre à profit les matériaux trouvés dans les donjons pour fabriquer du nouvel équipement. Ah oui, tiens, c'est vrai. Il y a du combat dans Emberville. Beaucoup de combat.

Le jeu de Cygnus Cross semble faire la part belle aux combats dans les donjons, avec des affrontements qui semblent bien plus pêchus que ceux de Stardew Valley. On pourra s'aventurer de plus en plus profondément dans les donjons de la prison, avec des ennemis à la puissance grandissante et des défis de plus en plus corsés. La page Steam d'Emberville mentionne déjà des combos dynamiques, des boss et une certaine flexibilité dans le style de jeu. Plusieurs classes de personnage amèneront par exemple des capacités actives et passives pour ajuster notre façon de jouer. Et des dizaines d'armes différentes pour trouver son arsenal idéal.

Emberville fait énormément de bruit depuis son annonce. Et naturellement, parmi les fans de Stardew Valley, beaucoup l'attendent de pied ferme. Il faudra cependant attendre encore un peu, puisque le développeur prévoit une sortie en accès anticipé courant 2026 sur Steam.