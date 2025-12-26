L’excellent et indétrônable Stardew Valley a une belle nouvelle pour vous, juste après Noël. De quoi rendre heureux bon nombre de joueurs, avec une jolie surprise à la clé.

Stardew Valley fait partie de ces jeux cultes que l’on adore redécouvrir après une longue période sans y avoir mis les pieds. Si c’est justement votre cas, alors voici une bonne nouvelle, avec une jolie annonce que beaucoup attendaient depuis très longtemps.

Stardew Valley a une belle nouvelle pour vous

Cela vient enfin de sortir et c’est un peu la jolie annonce de Noël. Stardew Valley est désormais disponible dans une édition Nintendo Switch 2, pensée pour tirer parti des nouvelles fonctionnalités de la console. Cette version est proposée sur l’eShop au prix de 14,99 dollars, avec une excellente surprise pour les joueurs déjà équipés.

En effet, celles et ceux qui possèdent déjà le jeu sur Switch peuvent accéder à cette nouvelle édition via un Upgrade Pack gratuit. Une transition en douceur, sans surcoût, qui facilite le passage à la nouvelle génération. ConcernedApe et Nintendo ont fait le choix de la continuité. Si vous aviez déjà investi des dizaines, voire des centaines d’heures dans votre ferme, inutile de repartir de zéro côté achat. Stardew Valley se met à jour vers l’édition Nintendo Switch 2 sans frais supplémentaires. Pas mal non ?

Pas un simple portage

Cette édition Nintendo Switch 2 ne se contente pas d’un simple portage de Stardew Valley. Elle introduit plusieurs ajustements pensés pour améliorer l’ergonomie et la convivialité. La prise en charge de contrôles à la souris facilite notamment le placement des meubles et la gestion de l’inventaire. Un détail en apparence, mais qui rend les sessions de jeu nettement plus fluides, surtout pour les joueurs habitués à la version PC.

Le coopératif en écran partagé permet de jouer jusqu’à quatre joueurs en local. En ligne, le jeu peut accueillir jusqu’à huit participants, chacun contribuant au développement de la ferme, au partage des ressources et aux relations avec les habitants du village. Autre nouveauté bienvenue de Stardew Valley, la fonction Game Share. Une seule copie du jeu suffit pour inviter jusqu’à trois amis à jouer, même s’ils ne possèdent pas Stardew Valley. Une approche idéale pour découvrir le jeu à plusieurs sans contrainte.

Source : ConcernedApe