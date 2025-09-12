Et il n'y avait pas que des exclusivités au Nintendo Direct. Stardew Valley fait lui aussi une belle surprise aux joueuses et aux joueurs de la Nintendo Switch 2...

C’est l’un des plus gros cartons surprise de ces dernières années et il a à jamais changé le genre de la simulation. Stardew Valley reste encore aujourd’hui un phénomène à part entière qui fédère des millions de joueurs. Les abonnés au PS Plus qui n’avaient pas encore essayé ce nouveau ténor peuvent désormais le faire dans le cadre de leur abonnement, mais ce ne seront pas les seuls. ConcernedApe avait une autre surprise dans son inventaire.

Stardew Valley arrive sur Nintendo Switch 2

Des surprises au Nintendo Direct, il y a eu un paquet. Jeux Mario, DLC pour Donkey Kong, date de sortie pour Metroid Prime 4, sortie des Resident Evil sur Nintendo Switch 2 et l’arrivée prochaine d’un nouveau Fire Emblem… Big N a frappé fort lors de sa nouvelle prise de parole. Stardew Valley a lui aussi participé aux festivités en annonçant l’arrivée d’une version Nintendo Switch 2. Et il n’y avait pas de saison plus indiquée que l’automne pour redécouvrir le jeu cosy par excellence avec les fonctionnalités du mode souris et du mode écran partagé local pouvant regrouper jusqu’à 4 joueurs.

Nintendo a également confirmé que Stardew Valley sera jouable par quatre personnes en simultané via un seul compte grâce au GameShare.De plus amples informations seront dévoilées à une date ultérieure, mais cela laisse présager que la mise à jour surprise annoncée lors du concert Stardew Valley pourrait arriver cet automne elle aussi.