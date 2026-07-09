Depuis son succès colossal, Stardew Valley a vu défiler bien des héritiers. Certains aux airs de clones assez assumés en pixel art comme d’autres qui ont tenté une approche différente en changeant de décor. Quelques propositions plus originales ont tout de même réussi à se démarquer, comme Discounty, qui troque la ferme contre un supermarché, ou le très attendu Witchbrook, croisement entre Stardew Valley et Harry Potter qui nous emmènera dans une école de magie. Mais le filon de la simulation de ferme et de vie semblait malgré tout labourer constamment le même champ. Moonlight Peaks tente à son tour de sortir du lot en remplaçant les poules et les poivrons par des vampires, des sorcières et des loups-garous. Et à en croire les premiers retours, les fans de Stardew Valley ont une bonne alternative à se mettre sous les crocs.

Moonlight Peaks, un Stardew Valley-like avec des vampires

Disponible depuis le 7 juillet 2026 sur Nintendo Switch 2, Switch, PC et mobiles, le jeu reprend dans les grandes lignes les classiques du genre. Il faut cultiver son terrain, décorer sa maison, tisser des liens avec le voisinage, fabriquer des objets, ou même trouver l’amour. Le twist, c’est que vous incarnez un jeune vampire bien décidé à prouver à son illustre père, le comte Dracula, qu’il existe une autre manière de vivre que de terroriser les mortels en quittant le cocon familial pour s’installer à Moonlight Peaks.

Si le jeu reprend l’essence même de Stardew Valley, il lui infuse surtout tout le folklore gothique. Les cultures traditionnelles sont remplacées par des plantes enchantées qui poussent au clair de lune, l’artisanat laisse place à l’alchimie, quand la petite cabane de fortune peut laisser place à un manoir surnaturel au fil des heures. Vampires, loups-garous, sorcières, et même la Mort en personne, peuplent donc cette petite bourgade. C’est en grande partie cette identité gothique qui séduit aussi bien la presse que les joueurs. Depuis son lancement, Moonlight Peaks recueille en effet déjà 87% d’évaluations positives sur Steam, ainsi qu’un score oscillant entre 76 et 80 sur Metacritic. Son casting attachant, sa variété d'activités, sa direction artistique en 3D et son ambiance chaleureusement macabre reviennent souvent parmi les qualités les plus mises en avant.

Bande-annonce en anglais.

Pas de traduction française

En revanche, pour les Français, il faudra composer avec l’absence d’une traduction officielle, bien que des joueurs aient déjà pris les choses en main avec leur propre mod, disponible sur Nexus Mods. Son interface parfois peu intuitive, et quelques informations manquantes notamment lors de la vente d’objets sont également pointés du doigt, en attendant d’éventuelles mises à jour pour améliorer le confort de l’expérience. Reste maintenant à voir si Moonlight Peaks pourra perdurer aux côtés des références du genre, qui se sont installées aux côtés de Stardew Valley. Ça commence plutôt bien.

Source : Steam, Metacritic