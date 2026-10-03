Les alternatives à Stardew Valley se multiplient et les fans du genre vont bientôt pouvoir se laisser transporter dans un nouveau jeu qui a tout pour plaire.

Depuis l’essor de Stardew Valley, les alternatives au jeu de ConcernedApe ne manquent pas. Et les amateurs de simulation de ferme ont un nouveau titre à surveiller de près, Moonfrost. Développé par Oxalis Games, le titre proposera un cocktail lorgnant ouvertement du côté de Stardew Valley et des Sims avec un mélange de simulation agricole, de romance, de construction, de décoration et d’exploration.

C'est quoi Moonfrost, la prochaine alternative à Stardew Valley ?

Si Grave Seasons loupera sa période de lancement parfaite pour s’installer au printemps 2027, Moonfrost arrivera bien pour la saison des plaids, des thés et des chocolats chauds. Le jeu se lancera en effet en accès anticipé sur Steam le 12 octobre. Et cette première ébauche sera déjà bien remplie. Dans cette alternative à Stardew Valley, vous incarnez un Frost Hunter, un être capable d’utiliser les mystérieux fragments de météorites glacées s’écrasant régulièrement depuis l’apparition d’une seconde lune. Un étrange phénomène qui sera au centre de l’histoire, mais son coeur sera évidemment sa boucle de gameplay, résolument cosy.

Et tous les poncifs du genre sont présents. L’agriculture, la pêche, la cuisine, l’élevage d'animaux, la fabrication d’objets, la décoration et bien plus encore. Mais Moonfrost sera tout aussi aventureux avec des temples à explorer et des combats. Cela permettra notamment de récupérer de nouvelles recettes et des éléments de décoration. Justement, cette alternative à Stardew Valley proposera également un système de construction particulièrement poussé. Il comprendra un mode permettant de bâtir sa maison pièce par pièce et vous aurez la main sur absolument tout : murs, sols, plafonds, déco. Tout pourra être combiné pour créer aussi bien un cottage qu’une villa ou un château.

Qu'est-ce qu'il y aura dans l'accès anticipé de Moonfrost

Comme tout bon Stardew Valley-like qui se respecte la dimension sociale ne sera pas en reste. Chaque villageois a sa propre histoire, pourra faire naître une amitié durable, et plus si affinité avec une jolie galerie de célibataires qui n’attendront que d’être courtisés. Finalement Moonfrost se démarquera surtout par sa réalisation, qu’Oxalis Games qualifie de « pixel art next gen », avec des personnages en 3D, une caméra revisitée et des décors dans un très joli pixel. Et il faut admettre que la direction artistique de Moonfrost tape particulièrement dans l’œil.

Comme Fields of Mistria avant lui, ce Stardew Valley-like ne contiendra qu’environ la moitié de l’histoire. Les relations seront également limitées au départ, avant d’être enrichies au cours des mois suivants, tout comme les éléments de gameplay. Moonfrost pourrait donc devenir l’un des prochains refuges des amateurs de Stardew Valley. Le jeu sera donc disponible dès le 12 octobre à un prix encore non annoncé, mais qui sera inférieur à celui de la version 1.0 prévue en 2027.





Source : Steam