Rien ne semble pouvoir arrêter le succès de Stardew Valley. Ce serait même plutôt le contraire : plus le temps passe, plus il gagne en popularité. Cela se confirme autant par les chiffres de vente que les notes des joueuses et des joueurs. En même temps, il faut dire que ces derniers regorgent d'inventivité pour renouveler l'expérience à leur manière.

Un pour tous et tous pour un dans Stardew Valley

La longévité de Stardew Valley tient probablement en deux choses : les mises à jour régulières de ConcernedApe, le développeur derrière le jeu à succès, et la créativité des joueuses et joueurs. Ceux-ci conçoivent leurs propres mods pour enrichir le gameplay sur PC. Nouvelle fonctionnalité, pans de scénario inspirés d'autres grands jeux... les possibilités sont énormes, la preuve encore ce mois-ci.

De fait, la semaine dernière, l'internaute ThaliaFawnheart a mis en ligne la beta d'un mod très intéressant pour Stardew Valley. Si vous connaissez déjà le principe du jeu de base, vous savez que la productivité est au cœur de l'expérience. Bien qu'il soit possible de gérer une ferme commune en multijoueur, un coup de main ne serait pas non plus de refus en solo. Eh bien, c'est désormais possible avec le mod « The Stardew Squad ».

Accessible sur la plateforme Nexus Mods, ce mod débloque la possibilité d'engager vos voisins PNJ pour qu'ils vous aident dans vos tâches. Et ce n'est que le début. Pour le moment, la créatrice a lancé la bêta pour jauger l'intérêt de la communauté de Stardew Valley et estimer les points à corriger et à améliorer. Elle a déjà des plans à long terme pour cette fonctionnalité, comme le fait d'engager plusieurs personnages à la fois, voyager à cheval avec eux ou encore obtenir des compétences associées à chacun.

Vous pouvez d'ores et déjà télécharger « The Stardew Squad » sur Nexus Mods. Prenez soin de vous diriger directement vers la version 0.2.0 pour avoir la plus récente. Notez en plus que ce mod est traduit en français, ce qui n'est pas commun pour les créations de fans sur Stardew Valley. C'est donc l'occasion d'en profiter.

© ThaliaFawnheart.