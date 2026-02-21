À moins d'une semaine de son 10ᵉ anniversaire, Stardew Valley accueille encore du nouveau contenu. Régulièrement, nous voyons en effet fleurir des projets autour de ce farming sim cosy à souhait, dont quelques-uns qui changent drastiquement la donne une fois lancé dans la partie. L'expérience en ressort enrichie, touchant même parfois un public bien spécifique. C'est en tout cas ce qui se passe avec ce mode de jeu très prometteur.

L'aventure Stardew Valley comme vous ne l'avez jamais vu et c'est gratuit

En 10 ans, vous avez certainement déjà eu un aperçu de la créativité débordante de la communauté Stardew Valley. Dans le jeu de base déjà, nous retrouvons des astuces et des créations particulièrement ingénieuses et ambitieuses. Mais certains fans vont encore au-delà en créant des mods pour enrichir encore l'expérience. Ajout d'une prison, optimisation du système de dialogue, ce ne sont pas les idées qui manquent. Et si vous on disait qu'un moddeur vient de pousser l'aspect RPG encore plus loin ?

En effet, le créateur Kehaan a sorti cette semaine son mod intitulé “Path of Dew RPG”. Prolongement de son précédent modpack “A World Of Dew”, non seulement il transforme Stardew Valley en véritable jeu de rôle, mais se concentre aussi davantage sur le build de personnage. Ainsi, vous gérez les statistiques de votre avatar avec plusieurs compétences à améliorer. Pour ce faire, c'est tout un open world qui vous tend les bras, avec de nouvelles activités et quêtes à remplir.





© Kehaan.

Délaissant la gestion de ferme pour l'aventure pure, “Path of Dew RPG” pourrait devenir l'un des nouveaux mods gratuits incontournables de Stardew Valley. Disponible depuis le 16 février sur PC via le catalogue de CurseForge, plus de 500 personnes se sont déjà laissées tenter. Ce n'est pas énorme comparé aux 50 000 qui ont touché à son précédent projet. Mais ce n'est que le début, c'est certain.