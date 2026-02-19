Pour les joueurs Nintendo Switch 2, le mois de décembre aura définitivement été celui des grosses sorties. Outre l’arrivée du très attendu Metroid Prime 4: Beyond, les possesseurs de la machine ont en effet pu bénéficier de l’arrivée de certains titres très appréciés, à l’instar par exemple de The Elder Scrolls 5: Skyrim ou encore Stardew Valley. Dans un cas comme dans l’autre, le lancement ne s’est toutefois pas réalisé dans les meilleures dispositions, avec la présence de nombreux problèmes qui donnent aujourd’hui lieu à l’arrivée de patchs.

Un nouveau patch pour Stardew Valley sur Nintendo Switch 2

En effet, nous vous en parlions hier, Skyrim vient tout juste d’accueillir une nouvelle mise à jour destinée à peaufiner l’ensemble de l’expérience sur Nintendo Switch 2, avec notamment l’intégration d’une nouvelle fonctionnalité très demandée. Le titre de Bethesda n’est toutefois pas le seul puisque dans la foulée, Stardew Valley a lui aussi eu droit au déploiement d’un nouveau patch. Enfin, en tout cas pour tous les joueurs se trouvant en Amérique. Car les joueurs européens et japonais, eux, doivent pour l’instant continuer à prendre leur mal en patience.

« Le patch de correction de bugs pour l’Édition Switch 2 de Stardew Valley est désormais disponible dans la région Amérique. Les versions complètes pour l’Europe et le Japon (qui incluent ce patch) suivront dans quelques semaines » a déclaré ConcernedApe, le créateur du jeu, dans un post publié sur X. Autant dire, donc, que l’arrivée de cette mise à niveau Switch 2 dans nos contrées françaises n’est toujours pas pour aujourd’hui, au grand regret des amateurs de Stardew Valley qui l’attendent avec une impatience non dissimulée.

Cela étant, au vu des problèmes de performances rencontrés par le titre jusqu’à présent, c’est sans doute un mal pour un bien. Même si, bien entendu, ce nouveau patch est alors là pour améliorer la situation. Car parmi les problèmes corrigés par ce dernier, le créateur de Stardew Valley note par exemple diverses améliorations apportées à la prise en charge du mode Souris sur Nintendo Switch 2, en plus de la correction de divers bugs liés au mode GameShare, qui pouvait notamment être à l’origine de quelques corruptions graphiques.

Les joueurs Nintendo Switch ne sont pas oubliés

Notons pour finir que les joueurs de Stardew Valley sur Nintendo Switch n’ont tout de même pas été oubliés, puisqu’une mise à jour y a également été déployée afin de « corriger le même bug d’artisanat » que celui mentionné dans le patch notes de l’Édition Switch 2. De fait, s’il vous arrivait de voir certains ingrédients disparaître sans raison de votre inventaire lors de la fabrication de vos objets, cela ne devrait désormais plus se produire. Pour le reste, rendez-vous d’ici quelques semaines pour l’arrivée de Stardew Valley sur Nintendo Switch 2, donc.

Source : ConcernedApe