Stardew Valley prépare son arrivée sur Nintendo Switch 2. Une annonce récente a de quoi réjouir les fans, mais aussi surprendre par son approche. Que sait t-on ?

Stardew Valley n’en finit pas de surprendre ses joueurs. Neuf ans après sa sortie, le jeu de ferme culte continue d’évoluer et de trouver de nouvelles manières de séduire sa communauté. Lors du dernier Nintendo Direct, une annonce a retenu l’attention des fans, et elle concerne directement la Nintendo Switch 2. Une bonne nouvelle, qui cache aussi quelques particularités intéressantes.

Stardew Valley fait un beau cadeau

Excellente nouvelle pour les joueurs de Stardew Valley. Eric Barone, alias ConcernedApe, a confirmé que la version optimisée pour la Nintendo Switch 2 sera totalement gratuite pour ceux qui possèdent déjà le jeu sur Switch. Une annonce qui tombe à pic, alors que beaucoup craignaient de devoir payer un supplément.

En effet, lors du dernier Nintendo Direct, on a appris que Stardew Valley allait bénéficier d’une version spécialement pensée pour la Switch 2. Très vite, une question s’est imposée : faudra-t-il payer pour profiter de cette mise à niveau ? La réponse du créateur a rassuré tout le monde. L’upgrade sera offert, partout dans le monde… sauf au Japon. Là-bas, une loi empêche les contenus numériques gratuits, et un petit montant symbolique sera demandé.

Des nouveautés qui changent l’expérience

Cette mise à jour Stardew Valley n’est pas qu’un simple portage. Elle apporte plusieurs ajouts qui devraient séduire les fans. Par exemple, les Joy-Con 2 permettront d’utiliser un système de contrôle proche de celui de la souris sur PC. Une manière d’offrir plus de précision dans les actions quotidiennes.

Le multijoueur s’étoffe lui aussi. La version Switch de base ne proposait que deux joueurs en écran partagé. Désormais, il sera possible de jouer à quatre sur la même console. De quoi renforcer encore l’esprit convivial de Stardew Valley. Autre ajout majeur : le Game Share. Grâce à cette fonction, plusieurs fermiers pourront partager une seule copie du jeu et profiter ensemble de leur ferme. Une nouveauté idéale pour les familles et les amis qui jouent sur la même console.

La nouvelle a rapidement fait le tour des réseaux. Beaucoup de joueurs craignaient une mauvaise surprise, à l’image d’autres éditeurs qui facturent leurs versions optimisées. Finalement, Stardew Valley reste fidèle à son esprit : un jeu simple, généreux et accessible.

Source : ConcernedApe