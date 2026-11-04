Annoncée il y a plus d’un an maintenant, la mise à jour 1.7 de Stardew Valley se fait toujours cruellement attendre. Mais le créateur du jeu le promet : cela en vaudra la peine.

Il y a parfois des pages qui peuvent être difficiles à tourner pour certains créateurs. Et pour Eric ‘ConcernedApe’ Barone, Stardew Valley en fait assurément partie. En effet, le solo dev a peut-être déjà annoncé son prochain projet il y a un moment maintenant, mais cela ne veut pas dire qu’il est déjà prêt à abandonner son premier bébé pour autant. Au contraire même, puisqu’il travaille désormais sur la mise à jour 1.7, qui réserve énormément de surprises à la communauté. Et on en sait enfin un peu plus sur sa date de sortie.

La mise à jour 1.7 de Stardew Valley sera la plus grande du jeu

Depuis l’officialisation de cette dernière en août 2025, ConcernedApe se montre particulièrement secret à son sujet. À ce stade, tout ce que l’on sait concrètement, c’est que celle-ci apportera notamment deux nouveaux candidats au mariage avec Clint et Sandy, une refonte des enfants et un nouveau type de ferme. Mais il y aura évidemment bien plus. Et le créateur de Stardew Valley l’a reconfirmé lors du dernier concert Symphony of Seasons organisé au Red Rocks Amphitheatre dans le Colorado, où il a déclaré qu’il s’agira de « la plus grande mise à jour du jeu ».

« C’est blindé. Clint et Sandy ne sont que la partie émergée de l’iceberg, cette mise à jour réserve bien d’autres surprises », a-t-il ajouté. Mais pour découvrir ce qui se cache derrière ses propos on ne peut plus énigmatiques, il va falloir continuer à prendre son mal en patience, puisque ConcernedApe n’a pas souhaité en révéler davantage pour l’occasion. « Vous allez vous régaler », s’est-il contenté de dire. Ce qui, pour les fans de Stardew Valley, a déjà naturellement suffi à faire monter la hype en flèche le temps de le dire.

Quand sortira la prochaine mise à jour du jeu ?

Le créateur ne s’est toutefois pas arrêté là, puisqu’il en a également profité pour donner un premier indice sur la fenêtre de sortie de la mise à jour 1.7. « Ça sortira probablement dans le courant de l’année prochaine », a-t-il déclaré sous les cris de joie du public. Reste maintenant à savoir à quelle période de l’année précisément cela pourrait sortir. Car mine de rien, passé la fin de l’été 2027, cela fera déjà deux ans que la version 1.7 de Stardew Valley a été annoncée. Mais c’est probablement le prix à payer pour « la plus grande mise à jour du jeu ».

Source : Eric ‘ConcernedApe’ Barone