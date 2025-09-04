Ça s'active en coulisses chez le créateur de Stardew Valley ! Mais, ce qui est une bonne nouvelle pour les uns, sera aussi une petite déception pour d'autres.

Si vous ne connaissiez pas encore Stardew Valley, vous risquez d'en entendre de plus en plus parler maintenant qu'il compte parmi les jeux gratuits du PS Plus. Lancé en 2016, le titre n'a cessé de connaître des mises à jour et de s'enrichir de contenus. Mais c'est aussi ce qui a freiné les ambitions de son créateur, ConcernedApe. Or, le jeu de simulation de vie à la ferme ne semble pas près de prendre sa retraite.

Pas de retraite pour Stardew Valley

En 9 ans d'existence, Stardew Valley a su s'imposer comme l'une des références de la scène vidéoludique indépendante. Entre ses plus de 41 millions d'exemplaires vendus et les notes exceptionnelles qu'il reçoit sur Steam, c'est une valeur sûre. Mais, c'est aussi un chantier interminable pour son créateur.

Il faut savoir que Stardew Valley est essentiellement le fruit du travail d'un homme : Eric Barone, alias ConcernedApe. Sauf qu'après une décennie passée sur ce jeu, le développeur aimerait bien ajouter d'autres œuvres à son portfolio. Il a d'ailleurs un nouveau titre en production en cours : Haunted Chocolatier.

Mais quand on a un développement-fleuve comme celui de Stardew Valley, il n'est pas évident de se dégager du temps pour un autre projet. Bien que ConcernedApe ait été en mesure de nous montrer de nouvelles images de Haunted Chocolatier il y a peu, il faudra encore faire preuve de patience avant de mettre la main de dessus, notamment à cause du célèbre farming sim.

De fait, Barone vient tout juste d'annoncer que Stardew Valley aurait bientôt droit à une mise à jour 1.7. Le développeur a donc voulu anticiper les interrogations des fans à propos de Haunted Chocolatier. Dans un communiqué, il a bien admis que cela risquait de ralentir « peut-être un peu » la production du nouveau jeu, « mais pas autant qu'on le penserait ».

ConcernedApe souhaite rester sur la même dynamique que Stardew Valley en s'investissant complètement dans le processus de création. Dès lors, un double-développement ne peut que freiner le nouveau projet. Cela dit, il rappelle qu'il est aidé depuis un certain temps sur les mises à jour. De plus, il n'omet pas la possibilité — insistons sur le mot « possibilité » — que la 1.7 sorte après Haunted Chocolatier. Certains seront un peu déçus de voir que cette suite spirituelle n'est toujours pas près d'arriver, mais au moins, nous avons des nouvelles !



Stardew Valley et Haunted Chocolatier. © ConcernedApe.