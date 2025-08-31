Si vous aimez les jeux cosy de simulation de vie, éventuellement avec une petite touche d'aventure, vous avez largement de quoi faire dans le paysage vidéoludique aujourd'hui ! Parmi les représentants les plus emblématiques du genre, on ne peut pas passer à côté de Stardew Valley. Cela dit, c'est loin d'être le seul existant à ce jour et il va encore avoir de la concurrence après cette annonce.

Un nouveau jeu pour les fans de Stardew Valley

Pas plus tard que cette semaine, un énième concurrent à Stardew Valley sortait encore sur PC et Nintendo Switch. Il s'agit là d'un rival bien connu, à savoir Story of Seasons Grand Bazaar. Mais, la liste des nouveautés mêlant crafting, exploration et simulation de vie, le tout dans une ambiance cosy, ne cesse de s'agrandir. Un titre inédit vient justement de se dévoiler.

Si vous aimez le côté pixel art rétro de Stardew Valley, alors vous pourriez bien craquer pour Wildekin. Cette nouvelle production est signée Cute Newt et, surtout, elle est éditée par Chucklefish... soit l'éditeur du jeu d'Eric Barone et d'autres titres du jeu, comme Witchbrook.

Dans le concept, Wildekin vous place dans la peau d'un jeune animal anthropomorphe (un petit air d'Animal Crossing) fraîchement tombé du ciel dans une cité où tout est à reconstruire. Pensé pour être expérimenté en multijoueur, vous êtes invité à chercher des ressources jusqu'à 4 joueurs, mais aussi à affronter des donjons ensemble ! Là aussi, ça devrait plaire à celles et ceux qui aimaient jouez à Stardew Valley en groupe.

Fraîchement annoncé, Wildekin n'est cependant pas prévu pour tout de suite. Ce Stardew Valley-like avec une touche d'Animal Crossing sortira en 2026. Il sera disponible sur PC (Steam) et en exclusivité console Xbox One et Series X|S. Il sera même ajouté day one au Game Pass !