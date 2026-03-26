Les jeux cosy se bousculent et les amateurs de Stardew Valley vont bientôt pouvoir ajouter un nouveau farming sim à leur collection. Ce concurrent arrive bien en France, ça y est.

Le phénomène des cosy farming sim n'est pas près de s'arrêter. Outre le succès sans bornes de Stardew Valley, les jeux du genre continuent de se multiplier. Malgré le fait qu'ils pullulent, les propositions arrivent à se diversifier, que ce soit par les subtilités de leur gameplay que leur narration ou leur design. C'est pourquoi même les connaisseurs aguerris auront envie de se jeter sur ce nouveau concurrent qu'on craignait de ne pas voir dépasser les frontières du Japon. Mais cette fois, c'est officiel, il sortira bien en France.

Un nouveau jeu aussi prometteur que Stardew Valley

Stardew Valley vous transportait dans la petite bourgade de Pélican Ville. Ici, préparez-vous à commencer une nouvelle vie dans un village de campagne typiquement japonais. Village in the Shade (Hono-gurashi no Niwa) vous promet une nouvelle aventure cosy. L'aspect “simulation de ferme” sera bien présent puisque vous aurez à entretenir vos cultures et prendre soin de vos animaux, mais pas seulement.

Derrière son air accueillant, le village de Kagatsu cache bien des mystères. On retrouvera dans Village in the Shade l'ADN des Yomawari, la licence de survival-horror de Nippon Ichi Software. En effet, vous serez amenés à explorer les environs à la lueur de votre lampe torche, au risque de tomber sur des entités éthérées. Le pitch du jeu vous prévient d'ailleurs : « Veillez à ne pas enfreindre les règles, sinon...! ». C'est la promesse d'une histoire captivante qui vous attend. De quoi plaire aux fans de Stardew Valley, dont le succès est aussi à imputer à sa narration non sans surprises et quelques frissons.

C'est lors du Nintendo Direct du 31 juillet 2025 que Village in the Shade se montrait pour la première. Cependant, il n'avait été présenté que dans la version japonaise de la conférence. Dès lors, nous nous demandions si ce Stardew Valley-like arriverait un jour par chez nous. 8 mois plus tard, c'est officiel, il sortira bien en Europe et à travers le monde le 30 juillet 2026. Il sera enfin disponible sur PC, Nintendo Switch, Switch 2 et PS5. Malheureusement, les joueuses et joueurs Xbox devront faire l'impasse.