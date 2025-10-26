Les amateurs de Stardew Valley vont encore avoir une belle découverte à faire. Un nouveau jeu du genre s'annonce, il a de quoi interpeler, vous allez voir.

La survie s'invite à la ferme. Il est clair que Stardew Valley ne manque pas d'intérêt. Pour autant, malgré la richesse de son contenu, certains pourront chercher autre chose dans ce genre de simulation de ferme. Ce ne sont d'ailleurs pas les propositions qui manquent. Cela dit, toutes ne sont pas toujours convaincantes. C'est pourquoi lorsqu'un titre présente un vrai potentiel, nous prenons le temps de nous attarder dessus, à l'instar de celui-ci.

Un nouveau concurrent prometteur de Stardew Valley

Eric Barone, que les joueuses et joueurs connaissent mieux sous son nom de développeur, ConcernedApe, pensait-il qu'il inspirerait autant la scène indé en produisant Stardew Valley ? Même la scène indé n'a jamais abandonné le pixel art, il a largement contribué à populariser l'esthétique dans un genre spécifique : les “cozy farming sim”, ce qu'on peut traduire par « simulation de vie à la ferme cosy ». Bien que la filiation ne soit pas explicitement établie avec ce futur concurrent, nul doute qu'il ne verrait pas le jour sans lui.

Si vous êtes fan de Stardew Valley, mais aussi de jeux coopératifs de survie comme Valheim, vous devez surveiller le futur Romestead. Ainsi que son nom le laisse deviner, vous incarnez un citoyen romain qui va devoir rebâtir sa cité. À ce titre, il mêle des mécaniques de gestion, de city-builder et de simulation de ferme. Il va mêle plus loin avec une véritable dimension de survie et un aspect action-aventure qui vous mettra au défi de tenir tête aux dangers avoisinants. Il ne reste plus qu'à croiser les doigts pour que les Dieux soient en votre faveur pour vous aider !





© Three Friends / Beartwigs.

Romestead à découvrir en playstest gratuit sur Steam

Pour le moment, cet hybride entre Stardew Valley et Valheim n'est pas encore disponible. Le studio Beartwigs planche encore activement dessus pour le sortir, au mieux, fin 2025. Comme il s'agit de sa première production à partir de son propre moteur, le Candide Engine, il tient à faire les choses bien. C'est pourquoi vous allez pouvoir essayer gratuitement Romestead sur Steam.

Après un passage à la Gamescom 2025, l'équipe continue de peaufiner Romestead. Dans son dernier communiqué, elle explique notamment travailler sur un meilleur équilibrage ou encore le support du contrôle à la manette. Si elle se montre confiante pour une sortie sous peu, elle a besoin de l'aide de la communauté. Le Stardew Valley-like est actuellement accessible en playtest gratuit sur PC. Pour y participer, il suffit de demander votre accès sur Steam et d'attendre validation. Seul petit avertissement avant de vous laisser : il n'est disponible qu'en anglais pour l'heure.

