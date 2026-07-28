Les amateurs de Stardew Valley-like vont pouvoir s'attaquer à un type de culture atypique avec un futur nouveau jeu Jay and Silent Bob's qui donne sa fenêtre de sortie.

Envie d'un jeu à la Stardew Valley qui change un peu des simulations de ferme habituelles ? Jay and Silent Bob's Joint Venture pourrait bien être la proposition qu'il vous faut. Sorti enfin de l'ombre après de premiers échos autour du retour des personnages phares des années 2000, ce futur jeu remplace les cultures de panais, de tomates et autres cucurbitacées par la weed, tout simplement. Alors, curieux ? On vous en parle.

C'est un peu Stardew Valley, mais avec de la weed

Au-delà de ses airs colorés et légers, Stardew Valley aborde des thèmes matures. Pour autant, le jeu de ConcernedApe n'avait pas sauté le pas de la culture de cannabis. Ce n'est pas vraiment son registre, contrairement à l'univers de View Askewniverse dont sont issus Jay et Silent Bob. Les deux personnages imaginés par Kevin Smith exercent comme dealers depuis les années 1990, avant de connaître leur heure de gloire dans les années 2000.

Après le film Clerks 3 en 2022, nous retrouverons donc bientôt les deux compères dans Jay and Silent Bob's Joint Venture, un Stardew Valley-like casu centré sur la culture de weed. Vous y incarnez un personnage qui cultive la weed pour le binôme iconique. Ainsi, vous cherchez à améliorer vos plantations, à rénover le terrain et à trainer tranquille avec vos boss. L'expérience est surtout pensée pour être cosy et amusante, dans l'esprit du View Askewniverse.

Quand sortira le nouveau jeu Jay and Silent Bob's ?

Le calendrier de Jay and Silent Bob's Joint Venture se précise. Le Stardew Valley à la sauce weed vise une sortie en 2027. Ni le studio Starworks ni l'éditeur Nitrate Games ne s'avancent plus sur la date exacte à ce stade.

Sur quelle plateforme pourra-t-on jouer à Joint Venture, le Stardew Valley-like ?

Pour le moment, Jay and Silent Bob's: Joint Venture promet une sortie concentrée sur PC. On sait déjà que ce Stardew Valley-like atypique sera disponible sur Steam. Vous pouvez d'ailleurs l'ajouter dès maintenant à votre wishlist. En revanche, on ignore encore si d'autres stores l'accueilleront et si le studio et son éditeur envisagent de le porter sur consoles.