Avant Stardew Valley, il y avait déjà une licence reine des simulations de vie cosy à la ferme. Celle-ci, pour ses 30 ans, annonce un tout nouveau jeu qui devrait plaire aux fans du genre.

2026 est une année plus que festive pour les amateurs de cozy farming sim. Alors que Stardew Valley vient de fêter ses 10 ans, la licence qui a inspiré son créateur, Eric Barone, s'apprête quant à elle à célébrer ses 30 ans d'existence. À cette occasion, cette dernière fait une grande annonce qui a tout pour plaire aux fans du genre. Un jeu inédit est en développement et tout le monde pourra y jouer.

Un nouveau jeu à la Stardew Valley arrive officiellement

Avant Stardew Valley, il y avait une grande licence japonais. Si elle a évolué depuis 1996, notamment en raison d'une scission en coulisse entre les studios partenaires Marvelous et Natsume Inc, elle est toujours aussi vivace aujourd'hui. Même si les puristes se tourneront plutôt vers les derniers Story of Seasons, véritable héritière des premiers jeux, la saga qui porte toujours le nom Harvest Moon n'a pas dit son dernier mot.

Après le bundle sorti l'été dernier, Natsume Inc vient de faire une grande annonce pour sa licence. C'est désormais officiel, un nouveau jeu intitulé Harvest Moon Echoes of Teradea est en développement. Voilà qui devrait plaire aux fans de Stardew Valley. D'autant qu'outre l'expérience à la ferme, ce futur titre promet une histoire pleine de péripéties dans le village de Bloomfield sur lequel plâne l'ombre des loups qui rôdent la nuit. Mais vous pourriez bien changer le destin de cette bourgade en nouant des liens uniques avec cette meute.

Annoncé pour les 30 ans de la licence historique, Harvest Moon Echoes of Teradea fait déjà preuve d'une ambition plus prononcée en termes d'écriture. Les premières images laisse déjà imaginer un opus dans la droite lignée visuelle des précédents. Une ambiance pleine de mystères s'en dégage déjà. Si vous aimez Stardew Valley ou que vous avez déjà goûté aux anciens épisodes, le titre sortira sur PC, PS5, Xbox Series, Switch et Switch 2 à une date encore indéterminée.





© Natsume Inc.