Les fans de Stardew Valley vont avoir un nouveau jeu à se mettre sous la dent. Une alternative inespérée vient enfin de faire sa grande annonce, ça promet.

On vous parle régulièrement des jeux façon Stardew Valley. Et pour cause, il y a une vraie explosion sur la scène indépendant. Les propositions s'amoncèlent, chacune tentant de trouver son identité. Un nouveau titre vient justement de s'annoncer, une suite que les fans du premier épisode espéraient depuis 8 ans. Ça pourrait bien devenir une nouvelle référence en matière de farming sim. Tenez-vous prêt.

Si Stardew Valley vous mettait à la tête d'un cimetière

Le phénomène des Stardew Valley-like n'est pas près de s'arrêter. Nous avons encore pu le constater hier soir, durant la conférence Triple-i Initiative. L'événement consacré aux jeux indé a permis d'avoir des aperçus d'un tas de jeux attendus dans les prochains mois. Certaines ont retenu l'attention des fans du jeu de ConcernedApe et une suite en particulier.

8 ans après le premier épisode, Lazy Bear Games et tinyBuild dévoile enfin Graveyard Keeper 2. Retrouvez les terres désolées d'un cimetière médiéval que vous allez devoir entretenir durablement. Comme Stardew Valley, il s'agit donc d'un jeu de gestion et de simulation très complet. Votre mission est de reconstruire la ville, aidez ses habitants à prospérer et assez la protection du territoire grâce à une armée... de zombies ! Vous retrouverez ainsi un gameplay qui allie farming, crafting, chaîne de production et même du tower-defense.

Déjà en 2016, la licence avait convaincu par une magnifique réalisation en pixel art, prouvant une fois de plus que la force de la HD-2D. Le trailer d'annonce nous montre un Graveyard Keeper 2 tout aussi plaisant pour les yeux. On devrait également retrouver l'humour qui avait fait mouche dans le précédent volet. Attendez-vous en outre à une expérience encore plus complète, qui devrait rivaliser à sa façon avec Stardew Valley. Entre un univers sombre mais délirant et toutes ses missions à remplir, ce nouveau jeu promet de vous occuper longuement.

Graveyard Keeper 2 sortira en 2026 sur PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Si vous ne connaissez pas encore la licence, le premier jeu est offert gratuitement sur Steam jusqu'au 13 avril prochain.