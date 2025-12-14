Les rivaux de Stardew Valley se bousculent décidément au portillon. L'un des simulateur de vie cosy les plus attendus se dévoile encore brièvement à l'occasion de la dernière conférence PC Gaming Show. C'est l'occasion d'en apprendre davantage sur cette production dont le ton sera radicalement différent de celui des concurrents.

Une nouvelle tête pour ce futur concurrent de Stardew Valley

Les Stardew Valley-like vont en se multipliant. De fait, les jeux de simulation de vie et de gestion de ferme avec une ambiance cosy ont la cote depuis quelques années. Dès lors, l'enjeu pour les nouvelles productions du genre est de parvenir à se distinguer de celles déjà existantes ou annoncées. C'est pourquoi Grave Seasons a toutes les chances de retenir l'attention à sa sortie.

La particularité de Grave Seasons n'est pas étrangère à l'identité de son éditeur, Blumhouse. Comme on peut s'y attendre avec un tel nom, surtout réputé dans le monde du cinéma d'horreur, ce nouveau concurrent de Stardew Valley contiendra une forte dimension surnaturelle et horrifique, en plus des mécaniques habituelles du genre (entretien de sa ferme, exploration, relations sociales...).

Pour vous donner un nouvel aperçu de ce que Grave Seasons vous réservera, Blumhouse et le studio de développement Perfect Garbage ont proposé un nouveau trailer à l'occasion du PC Gaming Show du 4 décembre 2025. Ç'a été l'occasion de nous donner un aperçu de tout un tas de lieux à parcourir. De ce côte-là, Stardew Valley risque d'être un peu jaloux, car les bâtiments et environnements ont l'air varié, entre habitations diverses, forêt et autres infrastructures.

Plus encore, Grave Seasons nous présente un nouveau PNJ dans ce trailer. Faites donc connaissance avec Rose, la bibliothécaire. Nous apprenons déjà que cette résidente de la ville d'Ashenridge tient un club de lecture tous les mercredis. Voilà qui pourrait être une information intéressante pour nouer des liens avec elle et, nous pouvons déjà nous y attendre même si c'est à confirmer, potentiellement faire naître une romance. Comme Stardew Valley, les relations sociales seront certainement très riches dans ce futur jeu qui attend toujours une date de sortie. D'ici là, vous pouvez déjà le wishlister sur Steam.