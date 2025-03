Quand un jeu fonctionne très bien, il peut parvenir à populariser un genre entier. On peut dire que c'est le cas de Stardew Valley. Dans la lignée des Harvest Moon, il est parvenu à mettre un gros coup de projecteur sur les farming-sim mais en pixel art. Les titres semblables se sont multipliés depuis 10 ans. L'un des plus récents n'a pas tardé à cartonner depuis son lancement en accès anticipé : Fields of Mistria.

La rencontre entre Stardew Valley et Sailor Moon

Les fans de Stardew Valley sont souvent plein d'imagination. On s'en rend vite compte quand on voit la variété des mods qu'ils sont capables de mettre sur pied. Mais, si on s'éloigne du jeu en lui-même, on peut aussi faire de belles découvertes. C'est le cas avec Fields of Mistria sur PC. Après 5 ans de développement, ce Stardew Valley-like a ouvert son accès anticipé à l'été 2024. Depuis, la petite équipe de NPC Studio travaille à peaufiner Fields of Mistria. Avec déjà plus de 35 à 40 heures de jeu, le titre qui a trouvé son identité en s'inspirant d'anime des années 1990 et en particulier de Sailor Moon, a de quoi vous occuper un bon moment. Et voilà qu'il s'améliore encore un peu avec une nouvelle mise à jour importante.

Pour la mi-mars, c'est donc un patch énorme qui s'est déployé pour le Stardew Valley-like ! NPC Studio a ardemment travaillé à améliorer la qualité de vie des joueuses et joueurs. Tout un tas de bugs ont ainsi été réglés, autant dans les quêtes à remplir que dans l'interface. La version 0.13.2 de Fields of Mistria s'est appuyée sur les retours de la communauté pour voir le jour. Ainsi, le studio a pu prêter attention à certaines cinématiques et activités pour rendre l'expérience plus fluide. Le jeu en lui-même est plus stable, subissant moins de crash. Mais, ces divers soucis ne semblent pas avoir entaché la réputation du jeu qui a reçu de très bons retours depuis août dernier. Voilà un titre qui pourrait bien devenir un des héritiers de Stardew Valley et consort !