Sortez votre bêche et votre arrosoir, la vie à la ferme vous appelle à nouveau. Bien que Stardew Valley propose des dizaines et même des centaines d'heures de jeu, les fans ont eu le temps d'en faire le tour depuis sa sortie en 2016. Alors, en attendant sa prochaine mise à jour qui introduira la version 1.7, d'autres représentants du genre s'immiscent sur la vaste scène des simulations de vie cosy à la ferme. Un nouveau vient justement de s'annoncer et il vient de personnalités qui donnent envie de croire en lui.

Un nouveau concurrent prometteur de Stardew Valley

Stardew Valley était une vraie prouesse car il s'agissait du chantier d'un seul homme, Eric Barone. Mais quand on a une équipe avec des noms connus, c'est aussi un gage de confiance. C'est pourquoi quand Shinichi Manabe annonce Farnia Village, on se dit que le projet est prometteur. L'homme n'est autre que le principal programmeur des jeux Rune Factory 3 et 4. D'autant plus qu'il a convié avec lui dans son aventure le scénariste des deux opus, Takanori Tsuji.

Si ce jeu en cours de développement devrait plaire aux fans de Stardew Valley, c'est parce qu'il s'agit d'une simulation de vie à la ferme cosy. Et les deux homme ont de l'expérience en la matière après Rune Factory ! De plus, dans la continuité de leur précédente licence, ils ont pensé Farnia Village comme un action-RPG dans un univers de fantasy avec une esthétique d'inspiration japonaise.

Comme dans les deux à la Stardew Valley, Harvest Moon ou Rune Factory, invitera à s'occuper d'une ferme et accomplir tout un tas d'activités (pêche, forge, cuisine, etc.). En l'occurrence, Farnia Village nous mettra dans la peau d'un personnage amnésique qui tombe sur une paisible bourgade. De nombreuses quêtes nous attendront pour recouvrir la mémoire, tout en menant notre vie auprès des habitants du coin, avec lesquels nous pourrons nouer des relations amicales et mêmes amoureuses.

Farnia Village est encore en développement. Shinichi Manabe a dévoilé le projet sur la plateforme Kickstarter, comptant sur l'engouement du public pour aider à la bonne tenue du projet grâce à une campagne de financement participatif. Différents paliers de contribution ont été mis en place, vous garantissant plusieurs contreparties, comme la réception d'une clé du jeu, un accès à la version alpha ou encore du contenu numérique bonus. Pour l'heure, pas encore d'horizon fixe pour la sortie. Nous savons uniquement que ce nouveau Stardew Valley-like sortira sur PC via Steam.