Emberville était incontestablement l’un des Stardew Valley-like les plus attendus de 2026, mais il a annoncé un report à la surprise générale, et, surtout, à la dernière minute.

Ces dernières années, les alternatives à Stardew Valley se multiplient. Et parmi les plus attendues de 2026 figuraient un trio de choc : Witchbrook, le pendant magique toujours dépourvu de date de sortie, Grave Seasons, qui a repoussé sa fenêtre de lancement à l’année prochaine, et Emberville au casting cinq étoiles. Alors que ce dernier devait débarquer en accès anticipé dès aujourd’hui, le jeu a finalement reporté sa sortie au 7 janvier 2027, un jour seulement avant son lancement. En cause, les retours des joueurs recueillis à l’occasion du Steam Fest, qui ont convaincu le studio de prendre un temps de développement supplémentaire pour revoir certaines mécaniques.

Emberville repousse sa sortie à la dernière minute

C’est ce qu’on appelle un report de dernière minute. A seulement 24 heures de son lancement en accès anticipé, Emberville repousse finalement sa sortie au 7 janvier 2027. Une annonce qui ne manque pas de faire grincer quelques dents en raison de l’échéance très courte et sans préavis. Un coup dur, donc, pour les joueurs qui attendaient de pied ferme ce mélange de RPG et de simulation aux airs de Stardew Valley, mais c’est une décision que le studio Cygnus Cross estime nécessaire pour proposer une expérience à la hauteur des attentes.

Dans son communiqué de presse, l’équipe explique en effet que les retours collectés pendant la démo du Steam Next Fest ont mis en évidence plusieurs points à améliorer et sur lesquels ils pouvaient difficilement fermer les yeux. « Après avoir soigneusement étudié nos options, nous avons décidé de repousser la date de sortie et d’intégrer certaines améliorations essentielles au lancement en accès anticipé », explique-t-il.

Les changements nécessaires n’auraient pu être intégrés à temps pour la sortie initialement prévue d’Emberville, d’où cette décision. « Beaucoup d'entre vous ont joué à notre démo du Steam Next Fest et nous ont fait part de leurs retours. Cela compte énormément pour nous, et nous avons immédiatement commencé à planifier des améliorations supplémentaires. Certaines des améliorations que nous souhaitons apporter aux systèmes du jeu ne peuvent pas être faites rapidement », explique le studio. Cela inclut notamment les combats à l’arc, que l’équipe souhaite revoir en profondeur.

Bande-annonce en anglais

Witchbrook, le dernier prétendant pour 2026

Les fans de Stardew Valley ne devraient en revanche pas perdre au change. En plus des améliorations demandées, ce report permettra d’intégrer plusieurs nouveautés initialement prévues pour la première mise à jour majeure d’Emberville. La démo gratuite reste toujours disponible sur Steam, donc il est encore temps d’aller leur offrir quelques retours supplémentaires. Tous les espoirs reposent désormais sur Witchbrook, le Stardew Valley-like magique, qui doit, aux dernières nouvelles, toujours sortir en 2026. Chucklefish tarde cependant à annoncer une date, ce qui laisse penser qu’il rejoindra ses camarades l’année prochaine.