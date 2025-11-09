Apprêtez-vous à passer derrière le comptoir avec un Stardew Valley-like qui pourrait bien avoir un potentiel dingue. Si vous voulez rester dans une ambiance cosy tout en vous éloignant un peu de la ferme, alors la proposition tombe à pic. Le trailer de la version alpha est sortie avec une projection pas si lointaine pour sa disponibilité sur à peu près tous les supports récents.

Ce jeu réalise le rêve de certains fans de Stardew Valley

Ce qui fait le sel de Stardew Valley, c'est autant sa galerie de personnage que son aspect gestion qui se dissémine sur plusieurs aspects du jeu. Cependant, bien que le jeu d'Eric Barone propose une grande liberté d'action, il n'est pas non plus exhaustif. D'ailleurs, les joueuses et joueurs PC s'en sont emparés pour diversifier l'expérience avec tout un tas de mods. Et si finalement il suffisait de regarder les autres productions sur le marché vidéoludique pour trouver son compte ?

Par exemple, si vous avez toujours rêvé de passer derrière le comptoir du saloon de Pélican Ville dans Stardew Valley, nous pourrions bien avoir le jeu qu'il vous faut. Il s'appelle Dragon's Brew et est actuellement en développement dans les bureaux du studio indé Radic Creative. Plus qu'une création en pixel art qui se rapproche du style d'Eric Barone, c'est une expérience complète à la tête d'un bar à jeux de société qui vous attend.

De fait, Dragon's Brew ne vous confie pas la gestion d'une ferme comme dans Stardew Valley. À la place, vous recevrez les clés d'un bar thématique avec toutes les responsabilités que cela implique. Non seulement vous devrez gérer vos stocks et servir la clientèle, mais vous pourrez aussi personnaliser l'intérieur de l'établissement, cultiver des ingrédients pour vos préparations et entretenir de bonnes relations avec les gens du coin. La promesse est plus qu'alléchante. Verdict en 2026 sur PC (via Steam), PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, à une date encore inconnue.