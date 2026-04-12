Les fans de Stardew Valley vont pouvoir se lancer dans une nouvelle expérience originale. Notez bien le titre de ce jeu fraîchement annoncé, il vaut le coup d'être surveillé.

Décidément, les jeux de simulation de ferme à la Stardew Valley pullulent encore. La dernière conférence Triple-i Initiative nous a fourni de belles annonces en la matière. Cependant, on remarquera que les nouvelles propositions tentent de changer un peu de l'ambiance du titre de ConcernedApe. Un jeu a particulièrement retenu notre attention et pourrait bien plaire aux fans qui chercheraient quelque chose qui les surprenne.

C'est Stardew Valley en 3D et avec beaucoup de mystère

L'un des gros atouts de Stardew Valley par rapport aux précédents cosy farming sim, c'est sa richesse scénaristique. Cela, certains studios l'ont bien compris et tentent donc de miser là-dessus avec en plus de ferveur. C'est le cas de la petite équipe norvégienne de Carbonara Games qui vient de dévoiler, avec le soutien de 11 bit studios à l'édition, un jeu de ferme nommé Crop.

Préparez-vous à enfiler vos bottes de ferme pour entretenir votre exploitation tant bien que mal. Car il va falloir retrousser vos manches dans Crop. Tout un village compte sur vous pour se relever, luttant contre une famine dans une ambiance des plus maussades. Et c'est là que le jeu de Carbonara Games surprend. Si Stardew Valley ne se prive d'une critique sociale, l'atmosphère reste chaleureuse et lumineuse. Ici, c'est tout le contraire.

Crop interpelle donc avec une proposition aux antipodes de ce à quoi nous ont habitué les jeux de simulation de ferme, Harvest Moon et Stardew Valley en tête. On peut même dire qu'il s'inscrit dans une nouvelle mouvance qui prend le contrepied. Dans la même veine, nous avons déjà eu droit à Grimshire et Graveyard Keeper, tandis qu'un certain Grave Seasons est en développement.

« Donnez-moi du Stardew Valley, mais en plus flippant »1 diraient certains. Crop pourrait bien être une alternative très intéressante pour celles et ceux qui ont fait le tour du jeu de ConcernedApe. Cependant, il faudra peut-être se montrer patient pour mettre la main dessus. Pour l'instant, le jeu a été annoncé sur PC et si vous pouvez déjà le wishlister sur Steam, pas de date de sortie.