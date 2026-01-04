Eric Barone n'avait certainement pas envisagé un tel succès quand il a sorti Stardew Valley, il y a maintenant 10 ans. En même temps, le concepteur a donné vie à un univers très riche, qui s'est renouvelé continuellement. Dès lors, cela tend à donner des idées à certains fans. Le jeu de simulation de ferme a aujourd'hui de multiples visages. Mais celui-ci, on ne l'avait encore jamais vu. Pourtant, on a juste envie qu'il se concrétise.

Stardew Valley sous un tout nouvel angle

Dès lors qu'il est disponible sur PC, Stardew Valley propose de très (très) nombreux mods. Pour certains, c'est l'occasion d'ajouter des fonctionnalités au jeu. Nous avons vu des créateurs y intégrer la prison par exemple, ou donner la possibilité de recruter un villageois pour vous aider à la ferme. Pour d'autres, le modding permet la rencontre de la simulation de ferme avec des univers très éloignés de prime abord, à l'instar de Baldur's Gate 3.

Les possibilités semblent alors infinies, tant que l'imagination des fans nourrit leur créativité. Cela dit, certaines réalisations pourraient être plus complexes que d'autres à mettre en place. C'est le cas notamment de la vue isométrique, qui permettrait de naviguer dans Stardew Valley avec un environnement 3D. Cela nécessiterait toutefois de retravailler tous les décors et, finalement, de reconstruire le jeu en entier.

L'artiste Sevvleaves a imaginé ce que cela donnerait. Sur Reddit, on découvre un plan de Pélican Ville de nuit absolument somptueux. Difficile de ne pas rêver à un véritable mode isométrique pour Stardew Valley après avoir vu cette création. Cela dit, il y a peu de chance que cela voit le jour. Eric Barone, le créateur, travaille pour l'heure seulement en 2D, sans impression de 3D, comme en témoigne Haunted Chocolatier, son prochain jeu. Mais qui sait ? Peut-être qu'une telle réalisation donnera des idées aux moddeurs les plus ambitieux.